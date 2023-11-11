بیشتر متکدیان قرچک از اتباع بیگانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف عصر شنبه در جمع خبرنگاران از جمع آوری ۲۰ نفر در قالب طرح جمع آوری متکدی از سطح شهر قرچک خبر داد و گفت: بیشتر این افراد را آقایان تشکیل داده و از اتباع بیگانه هستند.

خرمی شریف با بیان اینکه این طرح در قالب گشت اجتماعی و با همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی به اجرا در آمد، اظهار کرد: گشت اجتماعی به صورت هفتگی در سطح شهر فعال شد تا متکدیان و افرادی که بی سرپناه هستند را جمع آوری کرده و تحویل خانواده‌ها و مراکز نگهداری کند.

وی با اشاره به ساماندهی متکدیان، افزود: در این طرح که صبح امروز به اجرا درآمد ۲۰ نفر از متکدیان که برخی از آنها کودک بودند، جمع آوری و به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند و افرادی که بی بضاعت بودند توسط اداره بهزیستی و کمیته امداد تحت پوشش قرار می‌گیرند.

شهردار قرچک خاطر نشان کرد: متکدیانی که از شهرهای دیگر آمده بودند با تعهد به اینکه دیگر به قرچک بازنگردند به شهر خود انتقال داده شدند. خرمی شریف گفت: مهمترین وظیفه این گشت اجتماعی پایش معضلات اجتماعی به ویژه تکدی گری است که توسط شهرداری، نیروی انتظامی و اداره بهزیستی به وضعیت زندگی، محل زندگی این گونه افراد را بررسی می‌کنند.

وی افزود: امسال نیز جمع‌آوری متکدیان بیش از سال قبل دنبال خواهد شد و بنای ما بر این است که در سال جاری تمام متکدیان سطح شهر جمع‌آوری و ساماندهی شوند.