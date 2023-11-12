لغو آزمون زبان در برخی از حوزه ها به دلیل تعداد کم متقاضیان

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه‌ای خطاب به داوطلبان آزمون زبان msrt در ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: به‌علت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان ثبت‌نام شده در حوزه‌های (شیراز، قم، کرمان، اردبیل، خرم‌آباد، بندرعباس، رشت) ثبت‌نام داوطلبان فوق به تاریخ ۲۴ آذرماه درهمان حوزه ثبت‌نام شده انتقال داده شد.

به گزارش مهر سازمان امور دانشجویان پیش ازاین اعلام کرده بود: آزمون زبان msrt در آبان ماه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و ثبت نام آن از روز سه شنبه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.

حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج می‌شود و برگزاری آزمون در حوزه‌های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام خواهد شد، در غیر اینصورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می‌شود. همچنین بعداً ز ثبت نام و پرداخت هزینه، انصراف و بازپرداخت هزینه امکان پذیر نیست.