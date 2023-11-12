  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۹

سازمان امور دانشجویان اعلام کرد؛

لغو آزمون زبان در برخی از حوزه ها به دلیل تعداد کم متقاضیان

لغو آزمون زبان در برخی از حوزه ها به دلیل تعداد کم متقاضیان

آزمون زبان msrt  در ۲۶ آبان ماه در برخی از حوزه ها به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان ثبت نام شده لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه‌ای خطاب به داوطلبان آزمون زبان msrt در ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد: به‌علت به حد نصاب نرسیدن تعداد متقاضیان ثبت‌نام شده در حوزه‌های (شیراز، قم، کرمان، اردبیل، خرم‌آباد، بندرعباس، رشت) ثبت‌نام داوطلبان فوق به تاریخ ۲۴ آذرماه درهمان حوزه ثبت‌نام شده انتقال داده شد.

به گزارش مهر سازمان امور دانشجویان پیش ازاین اعلام کرده بود: آزمون زبان msrt در آبان ماه ۲۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و ثبت نام آن از روز سه شنبه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ آغاز شده و تا چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت.

حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج می‌شود و برگزاری آزمون در حوزه‌های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام خواهد شد، در غیر اینصورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می‌شود. همچنین بعداً ز ثبت نام و پرداخت هزینه، انصراف و بازپرداخت هزینه امکان پذیر نیست.

کد مطلب 5936507
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن زاده RO ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      12 0
      پاسخ
      سلام... علت اینکه متقاضی کم شد یهویی آن هم ازمون msrt به نطرتون چی بوده که اشاره ای به ان نشد، هزینه ازمون از120هزارتومان یهویی به مبلغ 360هزارتومان رسید در طول یک ماه افزایش قیمت سه برابری، وزارت علوم، چرا اینجوری بایس باشه دانشجو هم که منبع در امد نداره، چرا بایست...
    • حمید IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۴
      3 0
      پاسخ
      بله درسته ۳۶۰هزارتومان.. چرا سه برابر حداقل اول دوبرابر اش میکردید بعد.. هرچیزی قاعده داره جناب وزیر علوم
    • FR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      آزمونی که پاسخ نامه و کلید سوالات رو منتشر نمیکنه و فقط پول میگیره و دانشجو رو میندازه دیگه برگزار کردن نداره که شعار سال رو عملی کردید مهار تورم با سه برابر کردن دقیق هزینه ازمون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها