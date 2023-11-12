برگزاری نخستین مسابقات مهارتی ویژه سربازان وظیفه قم در ۱۵ رشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) در گفت‌وگو با خبرنگاران از برگزاری نخستین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان قم خبر داد و گفت: این دوره از مسابقات با محوریت قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) استان قم و با مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و جمعیت هلال احمر استان قم در ۱۵ رشته مهارتی بین کارکنان وظیفه ماهر سپاه استان قم برگزار می‌شود.

سردار موحد اظهار کرد: این مسابقات در ۱۵ رشته تیراندازی، امداد و نجات، دفاع شخصی (حفاظت فیزیکی)، آمادگی جسمانی، برنامه‌نویسی با زبان پایتون، تعمیرات خودروهای سبک، عکاسی دیجیتال، تعمیرات سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیرات آبگرمکن دیواری و پکیج، تعمیرات برق خودرو، نصب درب و پنجره پروفیل آهنی، نصب و تعمیر کولرهای گازی دریچه‌ای و اسپلیت، آشپزی سنتی، نانوایی سنتی لواشی، پیرایشگری مردانه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه استان قم اذعان داشت: در این دوره از رقابت‌ها، تمامی کارکنان وظیفه ماهر پس از خود اظهاری در رشته‌های مشخص شده، ثبت نام و در مراحل شهرستانی و استانی، نفرات برتر توسط تیم خبرگی پس از اخذ آزمون کتبی و مصاحبه انتخاب می‌شوند و منتخبین به اردوی آماده‌سازی مسابقات سازمانی اعزام خواهند شد.

وی افزود: مسابقات مرحله سازمانی به صورت عملی و پروژه محور برگزار می‌شود که سه نفر برتر هر رشته مهارتی در هر یک از سازمان نیروهای مسلح مشخص شده و در نهایت تیم منتخب به اردوی مرحله کشوری اعزام می‌شوند.

سردار موحد بیان کرد: مسابقات کشوری در دهه مبارک فجر سال جاری بین تیم‌های سپاه، آجا، ودجا و فراجا برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت داشتن شناسایی افراد نخبه، تشکیل کمیته فنی، رعایت نظم و تمرین نفرات برگزیده در پژوهش‌های مسابقات ملی مهارت، خاطر نشان کرد: این دوره از مسابقات با هدف افزایش مهارت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، تلاش برای استانداردسازی آموزش‌ها، کارگاه‌ها و تجهیزات آموزشی، شناسایی و استعدادیابی و انتخاب ماهرترین افراد از بین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و توانمندسازی این قشر از جامعه برای ورود به بازار کار برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی‌طالب (ع) تصریح کرد: هدف از اجرای این مسابقات بهره‌گیری از مهارت‌های برتر در خدمت سربازی، ایجاد نشاط و افزایش جذابیت دوره خدمت سربازی، افزایش انگیزه و خلاقیت کارکنان وظیفه دارای ماهر، ترویج و تقویت فرهنگ مهارت‌آموزی در سپاه و نیروهای مسلح و ایجاد فرصت مناسب برای شکوفایی استعدادها می‌باشد.