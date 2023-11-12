۶ باور اشتباه درباره دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ولی زاده، به مناسبت هفته دیابت ملی با اشاره به اینکه افراد با سطوح مختلف دانش علمی در فضای وب تولید محتوا می‌کنند و عمدتاً افراد با سواد کم، زمان کافی برای تولید مطالب غیرعلمی در اختیار دارند، در خصوص برخی باورهای غلط کنترل و درمان دیابت توضیحاتی ارائه داد.

۱- افراد لاغر به دیابت مبتلا نمی‌شوند

به گفته وی، چاقی یکی از عوامل خطرساز ابتلاء به دیابت است، زمینه‌های ارثی، پرفشاری خون، اختلالات چربی خون یا کم تحرکی هم از دیگر عوامل خطرساز ابتلاء به دیابت، به ویژه نوع ۲ محسوب می‌شود؛ بنابراین افراد لاغر نیز در معرض ابتلاء هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افرادی که به دیابت مبتلا می‌شوند، چاق نیستند.

۲- تنها خوردن زیاد مواد قندی منجر به دیابت می‌شود

فوق تخصص غدد با اشاره به اینکه در واقع قندهای ساده یا چربی‌ها از جمله مواد غذایی ناسالم هستند، گفت: بهتر است در هرم غذایی این مواد کمتر استفاده شوند و بیشتر فیبرها و کربوهیدرات‌های پیچیده مصرف شوند.

به گفته وی، قندهای ساده و چربی‌ها می‌تواند به عنوان عامل خطرساز برای افزایش وزن و در پی آن ابتلاء به دیابت تلقی شود.

۳- بعد از تزریق انسولین نیازی به رعایت رژیم غذایی نیست

ولی زاده اظهار کرد: کنترل دیابت چهار رکن اساسی دارد. آموزش، فعالیت بدنی، رژیم غذایی سالم و داروها باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد. حتی اگر فرد چندین نوع داروی خوراکی یا انسولین مصرف کند، ارکان دیگر باید پابرجا باقی بماند.

وی ادامه داد: در صورتی‌که مصرف انسولین فرد را به اشتباه از رعایت رژیم غذایی دور کند، افزایش نوسانات قندخون و اضافه وزن را در پی دارد. ثابت نگه داشتن وزن به ویژه در دیابت نوع ۲ بسیار اهمیت دارد و اگر رژیم غذایی رعایت نشود، فرد در معرض خطر قرار می‌گیرد.

۴- افراد دیابتی نمی‌توانند ورزش کنند

ولی‌زاده تصریح کرد: افراد مبتلا به دیابت، هم نوع یک و هم نوع ۲ می‌توانند در سطوح قهرمانی به ورزش مشغول باشند. البته همانطور که گفته شد آموزش یکی از مهمترین ارکان کنترل دیابت است، به این معنا که فرد باید بداند قبل، حین و بعد از ورزش چه اقداماتی را باید انجام دهد.

۵- افراد مبتلا به دیابت نمی‌توانند قند مصرف کنند

عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه در رژیم غذایی افراد دیابتی محدودیت وجود دارد ولی ممنوعیت، نه، گفت: هیچ ماده غذایی وجود ندارد که برای فرد مبتلا به دیابت به طور کل ممنوع باشد.

وی افزود: ۲۰ درصد مقدار کربوهیدرات روزانه فرد می‌تواند با قند ساده جایگزین شود، البته مقدار کلی مصرف کربوهیدرات متناسب با سن، جنس، وزن و فعالیت بدنی باید مشخص شود.

۶- مالیدن سیر به دست دیابتی موجب کاهش قندخون می‌شود

ولی‌زاده بیان کرد: این باور نیز مشابه تجویز روغن بنفشه برای درمان کرونا است.