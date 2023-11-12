آمریکا به دنبال صادرات هروئین از افغانستان به روسیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد تأثیر تلاش‌های یک سال گذشته حکومت طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بسیار بیشتر از تلاش‌های ائتلاف به رهبری آمریکا بود که دو دهه افغانستان را اشغال کرده بودند.

به گفته مدودف، ائتلاف آمریکایی در زمان اشغال افغانستان بیشتر مایل بود که هروئین تولیدشده در افغانستان را به روسیه و کشورهای دیگر صادر کند.

معاون رییس شورای امنیت ملی روسیه در ادامه به یک گزارش دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل تحت عنوان «مطالعه تریاک افغانستان ۲۰۲۳» که اوایل ماه جاری میلادی انتشار یافت اشاره کرد.

طبق این بررسی تحقیقاتی، تولید تریاک افغانستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۶۲۰۰ تُن بوده، اما در سال ۲۰۲۳ به لیت عدد به ۳۳۳ تُن کاهش یافته و این یعنی کاهش ۹۵ درصدی تولید تریاک در افغانستان.

مدودف دراین‌باره با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: «صرف نظر از هر احساسی که ممکن است ما درباره طالبان داشته باشیم، در عرض کمتر از یک سال کاری را انجام داد که ائتلاف کشورهای ناتو تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در ضمن داشتن ادعای مبارزه با تروریسم در افغانستان، نتوانست در یک دوره ۲۰ ساله انجام دهد.

آمریکا در تابستان سال ۲۰۲۱ خروج نظامیانش از افغانستان را کامل کرد و به عملیات نظامی که در سال ۲۰۰۱ در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر برای اشغال افغشانستان اجرا کرده بود، پایان داد.