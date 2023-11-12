لحن و عبارات قطعنامه نشست ریاض قوی و محکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه مصوب اجلاس فوق العاده سران سازمان همکاری اسلامی در ریاض اظهار داشت: اکثر پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکره سند در قطعنامه درج شده است و لحن و عبارات این قطعنامه قوی و محکم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با برشمردن بندهایی از این قطعنامه به شرح زیر، این موارد را مصداق قوی و محکم بودن این قطعنامه ارزیابی کرد:

-درخواست از همه دولت‌ها برای متوقف کردن صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی،

-درخواست از شورای امنیت برای تصمیم گیری فوری در خصوص توقف درگیری‌ها، جلوگیری از تخریب بیمارستان‌ها، منع ورود دارو، غذا و سوخت به غزه،

-درخواست رفع حصر غزه و ورود کاروان‌های بشردوستانه عربی، اسلامی و بین‌المللی،

-درخواست از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای شروع تحقیق فوری جنایت جنگی و جرایم ضد بشریت،



-ایجاد واحد نظارت حقوقی در دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی برای مستندسازی جرایم رژیم اسرائیل،



-مکلف کردن وزرای خارجه عربستان سعودی (به عنوان رئیس دوره‌ای سران اسلامی)، اردن، مصر، اندونزی، ترکیه، نیجریه و سایر کشورهای علاقمند (در جلسه ایران، مالزی و پاکستان هم آمادگی خود را اعلام کردند) برای شروع تحرکات بین‌المللی فوری از طرف کلیه اعضا برای توقف جنگ در غزه و فشار برای شروع روند سیاسی جدی و واقعی بمنظور تحقق صلح دائمی و کامل بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی،

-دعوت از دولت‌های عضو برای اعمال فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی و اتخاذ هرگونه اقدامات بازدارنده برای توقف جنایات مقامات رژیم اشغالگر استعماری ضد انسانیت،

-محکومیت استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بین‌الملل توسط کشورها (اشاره به مواضع دوگانه غربیها در خصوص جنگ اوکراین و جنگ غزه)،

-محکومیت جابه‌جایی فلسطینیان از شمال به جنوب غزه،

-رد کامل و مطلق هرگونه تلاش برای کوچ اجباری در داخل غزه و کرانه از جمله قدس به خارج از اراضی فلسطین،



-تاکید بر ضرورت آزادی همه بازداشت‌شدگان و اسیران و زندانیان غیرنظامی فلسطینی،

-توقف جرایم قتل توسط نیروهای اشغالگر و شهرک نشین های تروریست در روستاها و شهرهای کرانه باختری، تعرض علیه مقدسات اسلامی و مسیحی و درخواست برای قرار دادن شهرک نشین های تروریست در فهرست تروریست‌ها،

-تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات رژیم اسرائیل به عنوان طرف اشغالگر و توقف همه اقدامات غیر قانونی،

-محکومیت رفتار و اظهارات افراطی مقامات رژیم از جمله تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه غزه که تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه و جهان است،

-محکومیت قتل روزنامه‌نگاران، زنان، پزشکان و پرستاران در نوار غزه و محکومیت استفاده از سلاح ممنوعه فسفر سفید در حملات به غزه و لبنان و محکومیت اظهارات مکرر رژیم مبنی بر بازگرداندن لبنان به عصر حجر و ضرورت تحقیق سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی،



-رد هر طرحی برای جداسازی غزه از کرانه،

-درخواست پایان اشغال در قدس شرقی، جولان، مزارع شبعا و کفر شوبا،



-فعال کردن شبکه مالی اسلامی برای کمک مالی و انسانی به دولت فلسطین و آنروا و تاکید بر بازسازی غزه،



-مکلف کردن دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای اجرای قطعنامه و ارائه گزارش به دوره آتی این سازمان.

کنعانی در پایان تاکید کرد؛ قطعنامه مصوب اجلاس سران در ریاض با وجود متن قوی، در عین حال چند بند دارد که جمهوری اسلامی ایران در گذشته نیز همواره نسبت به آنها اعلام تحفظ کرده و مجدداً نیز در نشست مقامات ارشد و وزرای خارجه تاکید شد که جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی بخش‌ها بویژه اشاره به راه حل دو دولتی، مرزهای ۱۹۶۷ و طرح صلح عربی تحفظ دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران همچنین در مورد موضع گروه عرب مندرج در قطعنامه در خصوص اینکه ساف تنها نماینده قانونی ملت فلسطین است تحفظ داشته و معتقد است که تمام فلسطینیان و گروههای فلسیطنی از جمله ساف نمایندگان ملت فلسطین هستند و حق مبارزه با اشغالگر و تعیین سرنوشت طبق حقوق مصرح بین‌المللی را دارند.

کنعانی تاکید کرد: این موارد توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در جده نیز طی یادداشت رسمی به دبیرخانه سازمان منعکس شد و در گزارش نهایی نشست منعکس خواهد شد.