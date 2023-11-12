امام جمعه جدید گلوگاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد انتظاری رییس نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مازندران ظهر یکشنبه در آئین معارفه و تکریم امامان جمعه گلوگاه در شورای اداری فرمانداری گلوگاه اظهار کرد: قرآن کریم دستور دادند که وقتی حاکم شدید، نماز را اقامه کنید نشانه از توجه بعد سیاسی و عبادی وحدت آفرین و دشمن شکن این فریضه است از این رو ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه جمعه کشور داریم و شاهدیم که این‌پایگاه ها مورد بغض و کینه دشمن است.

حجت الاسلام انتظاری با محکوم کردن جنایت آمریکا و اسرائیل در غزه گفت: جنایتی که امروز توسط آمریکا و اسرائیل کودک کش انجام‌می شود، قابل چشم‌پوشی نیست و امیدواریم خداوند فلسطین را آزاد و دشمنان ما را نابود و ریشه کن کند.

مسئولان شورای اداری گلوگاه تمام قد برای همکاری با امام جمعه آماده است

مهدی داودی فرماندار شهرستان گلوگاه هم با قدردانی از تلاش و زحمات ۱۲ ساله حجت الاسلام‌میراحمدی امام جمعه سابق گلوگاه اظهار کرد: احیای نماز جمعه در مازندران با قوت انجام می‌شود و مردم ولایتمدار مازندران پیش قراول در این فریضه الهی و دینی هستند.

فرماندار گلوگاه گفت: امروز نماز جمعه و امام جمعه مهمترین پایگاه دینی است که انسجام جامعه را قوام‌می بخشند و برای انجام درست این رسالت باید اتحاد داشته و از ورود به گردونه ثروت و قدرت جلوگیری شود.

نماینده عالی دولت در گلوگاه افزود: اعضای شورای اداری گلوگاه تمام قد برای همدلی و اتحاد با امام جمعه ایستاده ایم و از زحمات ۱۲ ساله امام جمعه سابق حجت‌الاسلام میراحمدی تشکر و قدردانی دارم که نقش اساسی در تبیین و تبلیغ انجام داده است.

وی یادآور شد: شهرستان گلوگاه در شرق مازندران رنگین‌کمانی از ۸ سال دفاع مقدس داریم و ۲۵۰ شهید به انقلاب تقدیم کرده و رزمندگان و جانبازان و ایثارگران فراوانی داریم که در گردان‌پرشور و با شعور امام حسین (ع) جانانه برای این مرزو بوم‌جنگیدند.

فرماندار گلوگاه گفت: عامل به وظیفه هستیم و با امام جمعه جدید بیعت کرده و در سایه رهبری در کنار شما بوده و همراهی همه جانبه داریم.

خدمت به مردم مهمترین وظیفه مسئولان است

حجت الاسلام دماوندی امام جمعه جدید گلوگاه هم با تاکید بر وحدت آفرینی و اتحاد اظهار کرد: خدمت به مردم مهمترین وظیفه‌ای است که برعهده داریم و امیدواریم در این راستا با خدمت به خلق، خشنودی خدا و سعادت دنیا و آخرت نصیب حالمان شود.

در این مراسم حجت الاسلام‌جلیل دماوندی با حکم حجت الاسلام محمدجوادحاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور به عنوان امام جمعه گلوگاه براساس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و از طرف رهبری منصوب و از خدمات ۱۲ ساله حجت الاسلام سیدابراهیم میراحمدی قدردانی شد.