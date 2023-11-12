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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مدارس و دانشگاه های اصفهان و ۱۰ شهر استان دوشنبه ۲۲ آبان تعطیل شد

مدارس و دانشگاه های اصفهان و ۱۰ شهر استان دوشنبه ۲۲ آبان تعطیل شد

اصفهان - فردا دوشنبه ۲۲ آبان ماه دانشگاه ها مدارس نواحی ۶ گانه شهرستان اصفهان و ۱۰ شهرستان دیگر استان به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شد.

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تداوم پایداری و سکون مطلق جو، وضعیت ابرناکی و کاهش میدان دید، انباشت غلظت آلاینده‌ها همراه با کاهش کیفیت هوا، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای اصفهان مجدداً برگزار شد.

شیشه فروش افزود: براساس مصوبه این کمیته، کلاس‌های آموزشی درتمامی مقاطع تحصیلی مدارس، مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها در مناطق شش گانه شهر اصفهان و نواحی و مناطق آموزش وپرورش خمینی شهر، فلاورجان، شاهین شهر، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، پیربکران، فولادشهر و برخوار و سجزی در روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: فعالیت آموزشی کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مناطق یاده شده نیز بصورت غیرحضوری خواهد بود.

شیشه فروش تأکید کرد: طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان تا پایان این هفته و از درب منزل اجرایی خواهد شد و ضمن جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، متخلفان توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه کلیه مصوبات قبلی این کارگروه با دقت و قاطعیت اجرا خواهد شد، تصریح کرد: کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار به صورت مستمر اصفهان فعال است و با جمع بندی گزارش‌های زیست محیطی، پیش بینی‌های جوی و بهداشت و سلامت، متناسب با شرایط برای روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت و بر اجرای دقیق مصوبات نیز نظارت خواهد نمود.

کد مطلب 5937138

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    نظرات

    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      9 1
      پاسخ
      سلام ممنون که تعطیل کردین.توروقران سه شنبه و۴شنبه روهم تعطیل کنید.بچه ها رو نمیزاریم برن بیرون وخدایی به درسهاشون هم میرسن.دیگه ایشالا ازشنبه برن مدرسه.هواخیلی خیلی بده.داغونه.خواهش میکنم تعطیل کنین.سلامتی بچه ها ازهمه چیزمهمتره.نگران درسهاشون نباشین ماخانواده ها خودمون پیگیرهستیم.ممنون ازتوجهتون

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