مدارس و دانشگاه های اصفهان و ۱۰ شهر استان دوشنبه ۲۲ آبان تعطیل شد

منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تداوم پایداری و سکون مطلق جو، وضعیت ابرناکی و کاهش میدان دید، انباشت غلظت آلاینده‌ها همراه با کاهش کیفیت هوا، جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای اصفهان مجدداً برگزار شد.

شیشه فروش افزود: براساس مصوبه این کمیته، کلاس‌های آموزشی درتمامی مقاطع تحصیلی مدارس، مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها در مناطق شش گانه شهر اصفهان و نواحی و مناطق آموزش وپرورش خمینی شهر، فلاورجان، شاهین شهر، زرین شهر، مبارکه، نجف آباد، پیربکران، فولادشهر و برخوار و سجزی در روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه تعطیل خواهد بود.

وی افزود: فعالیت آموزشی کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مناطق یاده شده نیز بصورت غیرحضوری خواهد بود.

شیشه فروش تأکید کرد: طرح محدودیت تردد خودروهای با پلاک زوج وفرد در شهر اصفهان تا پایان این هفته و از درب منزل اجرایی خواهد شد و ضمن جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، متخلفان توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه کلیه مصوبات قبلی این کارگروه با دقت و قاطعیت اجرا خواهد شد، تصریح کرد: کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار به صورت مستمر اصفهان فعال است و با جمع بندی گزارش‌های زیست محیطی، پیش بینی‌های جوی و بهداشت و سلامت، متناسب با شرایط برای روزهای آینده تصمیم خواهد گرفت و بر اجرای دقیق مصوبات نیز نظارت خواهد نمود.