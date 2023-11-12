به گزارش خبرنگار مهر، محمد جباری عصر یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌های جمعی گفت: سه نفر از اراذل و اوباش که شب گذشته در خیابان آبیدر شهر سنندج اقدام به عربده کشی و ایجاد خوف و هراس میان شهروندان کرده بودند، با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.

وی اظهار کرد: ساعت ۱۹ شب گذشته (۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲) سه نفر از اراذل و اوباش شهر سنندج به اسامی «م. ا»، «خ. پ» و «ا. ا» در خیابان آبیدر اقدام به قدرت نمایی با شمشیر و انسداد معبر عمومی کردند و موجب ایجاد خوف و هراس میان شهروندان شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان تصریح کرد: به محض اطلاع از این جریان، بنده شخصاً در معیت مأمورین نیروی انتظامی و پلیس پاوا استان در محل حضور یافتم و متهمین که خودروی خود را رها کرده و پا به فرار گذاشته بودند، خوشبختانه ظرف کمتر از دو ساعت از ارتکاب جرم شناسایی و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

جباری افزود: برای این افراد که سوابق متعدد کیفری در پرونده خود داشتند، به اتهامات محاربه و اخلال در نظم و امنیت و آرامش عمومی در دادسرای عمومی و انقلاب سنندج پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی ضمن تقدیر از حضور به موقع مأمورین فراجا و پلیس پاوای مرکز استان در محل، به افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه و شهروندان را دارند هشدار داد و تاکید کرد: دستگاه قضائی استان کردستان با این دسته از افراد با قاطعیت برخورد خواهد کرد و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد تا سنندج را به شهری ناامن برای مردم تبدیل کنند.