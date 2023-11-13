بیانیه ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی و ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی، امروز دوشنبه ۲۲ آبان ماه در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی برگزار شد.
بیانیه ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به شرح ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی
پس از سپاس از خدای متعال و صلوات بر محمد و آل محمد، همچنین تقدیم نیکوترین و خالصانهترین سلامها به محضر مقدس و منور حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف»، گرامی میداریم یاد و نام بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی «رضوان الله تعالی علیه» و شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی بهویژه شهدای حوزه و دانشگاه؛ و درود میفرستیم به رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنهای «مدظله العالی».
برای کمیته اعطای ششمین دوره جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی مایه مباهات است تا اعلام نماید، به لطف الهی هر سال شاهد شکوفایی بیشتر علوم انسانیِ اسلامی و رشد و پیشرفت آن هستیم. در عین حال، همچنان مهمترین اولویت در عرصه علوم انسانیِ اسلامی، تداوم سرمایهگذاریهای هوشمندانه در عرصه شکلگیری پژوهشهای کلیدی و حمایت از نخبگان جوان چه در جهت پر کردن خلأها و ضعفهای نظری و چه در پیوند نظر و عمل و پاسخگویی به نیازهای کاربردی است. از سوی دیگر، نباید تردید داشت که لازمه شکلگیری نظریههای تحولزا در علوم انسانیِ اسلامی، اهتمام مضاعف به تقویت جریان گفتوگو و نقد آزاد در صحنه عمل میباشد بهطوریکه هر میزان فرصت برای گفتوگوهای علمی بیشتر فراهم گردد، نه تنها سو تفاهمات علمی برطرف خواهد شد، بلکه زمینه برای همکاری و همافزایی میان اندیشمندان علوم انسانیِ اسلامی به رشد و شکوفایی بیشتری خواهد رسید.
در حالی مراسم ششمین دوره جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی برگزار میشود که حقوق بشر در جهان با یکی از بزرگترین چالشها طی دهههای گذشته روبرو شده است. تا این تاریخ، بیش از دوازده هزار نفر از مردم مظلوم و بیگناه غزه از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل به فجیعترین شکل قابل تصور به شهادت رسیدهاند و با تأسف فراوان نیمی از این تعداد را کودکان و زنان تشکیل میدهند. در این شرایط، محکومیت شدید جنایات رژیم اسرائیل و همصدایی با مردم آزاده جهان در جهت آتشبس فوری، ارسال کمکهای بشردوستانه و فوری به مردم ستمدیده غزه و پایان دادن به این اشغال ۷۵ ساله از طریق برپایی یک رفراندوم آزاد میان صاحبان واقعی این سرزمین، موضوعی است که هیأت داوران اصرار دارد به آن تصریح کند.
کمیته اعطا جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی در این دوره نیز مانند دورههای قبل، با پیشنهاد جمع قابل توجهی از دانشمندان برجسته در عرصه علوم انسانیِ اسلامی روبرو شد که کار انتخاب و معرفی دانشمندان و نظریهپردازان برتر را سخت و پیچیده میساخت. البته یادآوری میکند، با عنایت به فلسفه وجودی این جایزه، کمیته اعطای جایزه به انتخاب افرادی اهتمام دارد که فراتر از ارائه یک یا چند نظریه ممتاز، صاحب تلاشهای متنوعی باشند که در مجموع به پیشرفت علوم انسانیِ اسلامی و افزایش داراییهای علمی آن در رشتههای کلیدی کمک نموده و جامعه علمی بتواند با اتکاء به ظرفیتهای آنان، به راه خود بهتر از گذشته ادامه دهد.
کمیته اعطای جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی در مراسم ششمین دوره که امروز در حضور شماری از اساتید و پژوهشگران ارجمند حوزه و دانشگاه برپا میشود، موفق شد بر مبنای نظامنامه جایزه، پس از بررسیهای چند مرحلهای، و اخذ آرا اساتید و محققان برجسته علوم انسانیِ اسلامی در رشتههای ذیربط، در نهایت دو تن از دانشمندان را شایسته دریافت جایزه در این دوره تشخیص دهد:
یک: جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای استاد احمد واعظی، در رشته فلسفه سیاسیِ اسلامی، که موفق شدهاند ضمن توسعه روشمند فلسفه سیاسی بهویژه تمرکز شایسته بر روی ساحت عدالتپژوهی و همچنین ایجاد یک خط پژوهشی زنده و پرثمر، کمک قابل توجهی به فهم و تحقق عدالت اجتماعیِ اسلامی نمایند.
دو: استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا در رشته حقوق اسلامی که ضمن نقشآفرینی مؤثر در جهت بسط و تقویت دانش حقوق اسلامی در ایران، و نیز محققپروری در این عرصه، موفق شدهاند دیدگاهها و آثار علمی ارزشمندی را در جهت توسعه دانش حقوق اسلامی ارائه داده و در مسیر به جریان افتادن آن در نظام حقوقی ایران تلاش کنند.
در پایان، ضمن آرزوی سلامتی و مزید توفیق برای این دو اندیشمند گرانمایه در جهت خدمت خالصانه به پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی، امیدواریم اعطا این جایزه بتواند نقش خود را در معرفی الگوهای علمی موفق به جامعه علمی به خوبی ایفا نموده و از این پس، شاهد بهرهمندی مضاعف از توانمندیهای این اساتید محترم در جهت تحولات علمی بزرگ در عالم اسلام باشیم.
از همه صاحبنظران محترمی که ضمن مشارکت در مراحل گوناگون ارزیابی و انتخاب در کنار کمیته اعطا جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی بودند قدردانی میکنیم. همچنین لازم است از خانه اندیشهورزان و همچنین مرکز پژوهشهای علوم انسانیِ اسلامی صدرا به خاطر مشارکت در تأمین جوایز این دوره صمیمانه سپاسگزاری نمائیم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بیست و دوم آبانماه ۱۴۰۲»
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