به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد به نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو امروز در نشست خبری اظهار کرد: صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه سازان دارند.
وی با بیان اینکه عامل این مساله شورای رقابت است، افزود: شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دستدوم آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو یی معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکتها قرار گیرد.
به نیا تصریح کرد: زیان انباشته دست و پنجه نرم میکنند و توپ را به زمین قطعه سازان انداختهاند. قطعه سازان دیگر توانایی ندارند. وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که اصلاً قطعه سازان توان تولید را ندارند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اضافه کرد: صنعت خودروسازی میتوانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینههایش را بپردازد.
وی ادامه داد: حتی اگر قیمت گذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیمگیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه در مورد قیمت خودرو تصمیم بگیرند.
بهنیا تصریح کرد: در جلسهای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این ۳.۸ هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است ۲ همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.
وی گفت: صنعت قطعهسازی با رکود قیمتی و مطالبات نمیتواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعهسازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.
بهنیا اضافه کرد: شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیمگیری میکند.
وی با بیان اینکه پولی که میتواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت ۴۰ درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینههای مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی میگیرد.
تخصیص ۱.۸ میلیارد دلار به مونتاژکاران
در ادامه این نشست اصغر خسروشاهی رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: سیاستهای غلط حاکمیتی موجب شده است صنعت خودرو در معرض تهدید قرار بگیرد.
وی افزود: سال گذشته در مقطعی عرضه خودرو در بورس کالا انجام شد و باعث شد جلوی ضرر و زیان خودروسازان گرفته شود.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون سایپا و ایران خودرو حدود ۶۶۰ هزار خودرو تولید کردهاند و مونتاژکاران حدود ۱۲۰ هزار خودرو تولید کردهاند و این در حالی است که حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به مونتاژکاران و یک میلیارد دلار به دو خودروساز بزرگ تولیدی تخصیص داده شده است.
وی افزود: اختصاص ارز بیشتر به مونتاژکاران با تولید کنار در حالی است که مونتاژکاران هیچ قطعهای را خودکفا نمیکنند و در حالی که از تعرفه تولید استفاده میکنند که تولید هم نمیکنند.
خسروشاهی در ادامه به موضوع خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: خودروی برقی آینده صنعت خودروی دنیا و کشور است و کشور ما نیز باید به این صنعت ورود پیدا کند اما هنوز ۲۰ درصد تولید خودرو در جهان به خودروهای برقی اختصاص یافته است و ۸۰ درصد دیگر دیزلی و بنزینی است. کشورهایی که وارد صنعت خودرو شدهاند، زیرساختهای آن را ایجاد کردهاند اما در کشور ما هنوز این زیرساختها فراهم نشده است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اظهار داشت: ما حتی اگر در زمینه تولید خودروهای برقی تلاش بسیاری انجام دهیم طی چند سال آینده نهایتاً ۵ تا ۱۰ درصد در این بخش تولید خواهیم داشت و این در حالی است که وزارت صمت تمام هم و غم خود را برای تولید در این بخش متمرکز کرده است و سوال من اینجاست که آیا وزارت صمت مشکلات ۹۵ درصد بقیه تولیدات خودرو را حل کرده که بر روی این بخش تمرکز کرده است؟
وی افزود: تولید خودروی برقی خوب است و ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم اما لازمه این کار این است که ما مشکلات فعلی را در بخش تولید خودروهای تولیدی و بنزینی حل کنیم و سپس به سمت خودروی برقی حرکت کرده و روی آن تمرکز کنیم.
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