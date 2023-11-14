ارزآوری «انیمیشن» را مانند «نفت» جدی بگیریم/ سهم از بازار جهانی

آرمان رهگذر تهیهکننده آثار انیمیشنی درباره وضعیت صنعت انیمیشن در سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: ساخت انیمیشن در ایران بیشتر به سمت کارهای سهبعدی و با کیفیت رفته است و در حال حاضر گروههای تولیدکننده موفقی در این زمینه در حال تولید آثار باکیفیت و سطح بالایی هستند. اگر سرمایهگذاری و برنامهریزی دقیقی روی این بخش انجام شود، انیمیشن ایران میتواند صنعت ارزآوری برای کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه استودیو هورخش در زمینه تولید انیمیشنهای دوبعدی گامهای موفقی در بازار جهانی برداشته است، توضیح داد: پیشرفت صنعت انیمیشن ایران در سالهای اخیر بسیار مشهود است، لازم نیست بازار جهانی انیمیشن، ما را بهعنوان قطب بسیار بزرگ انیمیشن بشناسند اما بهعنوان بخشی از این بازار، کشور ایران میتواند مطرح باشد.
رهگذر تاکید کرد: به دلیل اختلاف نرخ ارزی که بین کشور ما و کشورهای سرمایهگذار و سفارشدهنده وجود دارد، بسیاری از پروژههای بزرگ میتواند به جای ورود به کشورهای هند و چین، وارد کشور ما شود. این موضوع هم در بالا رفتن سطح درآمد سازندگان انیمیشن تاثیر میگذارد و هم از مهاجرت آنها جلوگیری میکند.
تهیهکننده انیمیشن سینمایی «گنج اژدها» درباره مهمترین مشکلات پیش روی صنعت انیمیشن ایران در مسیر پیشرفت گفت: اطلاعات وزارت ارشاد به عنوان متولی انیمیشن درباره این صنعت به روز و پیشرفته نیست. این اتفاق باعث میشود تا شرکتهای تولیدکننده نتوانند به خوبی عمل کنند.
وی افزود: از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هم به هیچ عنوان با کارآفرینان و تولیدکنندگان انیمیشن همکاری نمیکنند. در صورتی که رهبر انقلاب در سخنرانی که داشتند تاکید کردند، افرادی که برای کشور ارزآوری انجام میدهند باید از پرداخت مالیات معاف باشند. ولی آنها با ما همکاری نمیکنند.
رهگذر با اشاره به سرعت گرفتن مهاجرت نیروی کار متخصص حوزه انیمیشن بیان کرد: من بهعنوان یک تهیهکننده انیمیشن وضعیت نیروی کار را در این صنعت خوب میبینم ولی این نیروهای کار که بسیار هم علاقهمند به این حوزه هستند، پس از مدتی دیگر آیندهای برای خودشان در کشور تصور نمیکنند و تلاش میکنند تا مهاجرت کنند.
مدیر منابع انسانی استودیو هورخش تاکید کرد: با توجه به ارزآوری که در استودیوی ما در چند سال اخیر صورت گرفته و در جریان هستم در استودیوهایی مانند الزهرا هم حضور در بازار جهانی انیمیشن به شکل حرفهای صورت میگیرد، امیدوارم مسئولان ذیربط تمام توجهشان را به صنایع نفت و پتروشیمی معطوف نکنند. چون فعالیتهای استودیوهای تولیدکننده انیمیشن ایرانی نشاندهنده این است که انیمیشن ایران به صورت صنعتی دارد فعالیت میکند.
این تهیهکننده یادآور شد: بهعلاوه اینکه نفت و پتروشیمی، صنایعی هستند که فقط درآمدزایی دارند ولی انیمیشن میتواند فرهنگ و زبان ایرانیان را به دیگر نقاط جهان صادر و مردم دنیا را با کشور ما آشنا کند.
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