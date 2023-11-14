به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد عسکریان مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون این موضوع که تنها دو درصد رساله‌های دانشجویان دکتری تقاضا محور است گفت: این آمار بر اساس خود اظهاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: همه پایان نامه‌ها ثبت نمی‌شوند و همه دانشگاه‌های وزارت علوم هنوز به بانک اطلاعات پژوهش‌ها متصل نشده‌اند. اطلاعات دانشگاه آزاد نیز به این پایگاه متصل نشده است.

عسکریان گفت: متاسفانه فقط دو درصد رساله‌های دوره دکتری تقاضا محور هستند. ما صد و بیست و شش هزار دانشجوی دکتری و چهارصد هزار دانشجوی کارشناسی ارشد داریم که قطعا کارهای پژوهشی آنها می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی و صنعت راه گشا باشد اما به این موضوع آنچنان که باید اهمیت داده نشده است.

مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری اظهار کرد: اگر دانشگاه می‌خواهد مشکلات را حل کرده و گره‌ای را باز کند باید با صنعت و جامعه ارتباط داشته باشد و کارهای پژوهشی باید بر اساس نیازها باشد که این مسئله با موضوع رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های ارشد ارتباط تنگاتنگی دارد.

وی افزود: در حال حاضر ما در هر زمینه‌ای که موفق هستیم و کشور در آن پیشرفت کرده به خاطر ارتباط خوب صنعت و دانشگاه در آن حوزه بوده است که این موضوع باید در دیگر مسائل نیز مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری تصریح کرد: موضوع پایان نامه را دانشجو انتخاب کرده و با اساتید مشورت می‌کند و استاد و گروه آموزشی باید موضوع را تایید کنند. ما الزامی نداریم که موضوعات پایان نامه‌ها و رساله‌ها تقاضا محور باشد. پایان نامه‌ها و کارهای پژوهشی باید بر اساس تقاضای جامعه باشند.