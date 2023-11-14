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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

یک مقام مسئول خبر داد؛

تنها دو درصد رساله‌های دکتری تقاضامحور هستند

تنها دو درصد رساله‌های دکتری تقاضامحور هستند

مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری گفت: کارهای پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را حل کند اما متاسفانه تنها دو درصد رساله‌های دکتری تقاضا محور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد عسکریان مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون این موضوع که تنها دو درصد رساله‌های دانشجویان دکتری تقاضا محور است گفت: این آمار بر اساس خود اظهاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

وی افزود: همه پایان نامه‌ها ثبت نمی‌شوند و همه دانشگاه‌های وزارت علوم هنوز به بانک اطلاعات پژوهش‌ها متصل نشده‌اند. اطلاعات دانشگاه آزاد نیز به این پایگاه متصل نشده است.

عسکریان گفت: متاسفانه فقط دو درصد رساله‌های دوره دکتری تقاضا محور هستند. ما صد و بیست و شش هزار دانشجوی دکتری و چهارصد هزار دانشجوی کارشناسی ارشد داریم که قطعا کارهای پژوهشی آنها می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و کشاورزی و صنعت راه گشا باشد اما به این موضوع آنچنان که باید اهمیت داده نشده است.

مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری اظهار کرد: اگر دانشگاه می‌خواهد مشکلات را حل کرده و گره‌ای را باز کند باید با صنعت و جامعه ارتباط داشته باشد و کارهای پژوهشی باید بر اساس نیازها باشد که این مسئله با موضوع رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های ارشد ارتباط تنگاتنگی دارد.

وی افزود: در حال حاضر ما در هر زمینه‌ای که موفق هستیم و کشور در آن پیشرفت کرده به خاطر ارتباط خوب صنعت و دانشگاه در آن حوزه بوده است که این موضوع باید در دیگر مسائل نیز مورد توجه قرار بگیرد.

مدیر امور پژوهش ستاد علم و فناوری تصریح کرد: موضوع پایان نامه را دانشجو انتخاب کرده و با اساتید مشورت می‌کند و استاد و گروه آموزشی باید موضوع را تایید کنند. ما الزامی نداریم که موضوعات پایان نامه‌ها و رساله‌ها تقاضا محور باشد. پایان نامه‌ها و کارهای پژوهشی باید بر اساس تقاضای جامعه باشند.

کد مطلب 5938505
زهرا سیفی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
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      پاسخ
      چرا به کارکرد نظام ایده ها و نیازها اشاره ای نشده است؟

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