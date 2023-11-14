به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل در نخستین همایش بین‌المللی قزوین شناسی پیش از اسلام که صبح سه شنبه در سالن بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد اظهار کرد: تشکر از اهتمام خاصی که به معرفی این شهر و استان شده لازم است.

مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به مقاومت مردم غزه در جریان عملیات طوفان الاقصی گفت: مردم فلسطین که برای استقلال و رهایی از شر جنایتکاران وحشی به پا خواسته و بزرگی می‌کنند و با شهادت و شهامت از شرف انسانی خود دفاع می‌کنند را باید گرامی بداریم و امیدواریم نهایت این مقاومت به آزادی فلسطین منتهی شود.

وی ادامه داد: این همایش که به قزوین پیش از اسلام اختصاص یافته است یادآور همایشی در ١۶ سال پیش در قزوین است که با موضوع قزوین شناسی برگزار شده بود.

حداد عادل گفت: یک رویداد در چهار دهه اخیر و در ۴۵ سال پس از انقلاب در ایران افتاده و به این همایش به طور کلی مربوط به این موضوع می‌شود که ما از ابتدای انقلاب شاهد یک حرکتی در سراسر ایران هستیم که می‌توانیم نام آن را خود شناسی بگذاریم.

وی ادامه داد: احساس می‌شود مردم ایران در همه جا یک توجهی به هویت خود پیدا کرده‌اند، اگر به حافظه خود مراجعه کنید و فقط اخباری که از رسانه‌ها شنیده‌اید را به یاد بیاورید تقریباً ماهی نیست که در جایی از ایران همایشی از جنس این همایش برپا نشده باشد.

این مسئول بیان کرد: در شهرهای مختلف یک انگیزه‌ای برای هویت‌یابی پدید آمده و همه می‌خواهند خود را بشناسند و نوعی اشتیاق به تبار شناسی خودی پدید آمده و حتی در روستاها می‌بینیم دنبال یافتن نمادهایی هستند که به آنها هویت ببخشد، اگر روستایی در تولید یک محصول برتری دارد جشن می‌گیرد و جشنواره برپا می‌کند و صنایع دستی خود را عرضه می‌کنند و این حرکت یک پدیده تازه ای است و آن را با اصل انقلاب اسلامی مرتبط میدانیم.

پیش از انقلاب شاهد رفتار هویتی در عموم مردم نبودیم

وی یادآور شد: پیش از انقلاب شاهد موج گسترده رفتار هویتی مردمی نبودیم ولی این حرکت خودجوش و علاقه به هویت‌یابی حاصل پیروزی انقلاب و نتیجه انقلاب است چرا که این رویداد بزرگ منشأ هویت برای ملت ایران بود.

حداد عادل عنوان کرد: ملت ایران بهتر از همه می‌داند این انقلاب را خود مردم به وجود آورده و بدون کمک شرق و غرب یک اتفاق بزرگ را ممکن ساخته و هویت خود را اثبات کرده‌اند و این اتفاق در واقع مردم بودن مردم را به سطح خود آگاهی آنها آورد و آثارش را می‌بینیم که در توجه به تاریخ و جغرافیا ایران و در توجه به آثار تاریخی و معماری کهن و مفاخر هر شهر و بخش نمود یافته است.

وی افزود: تجربه شخصی من این است که بارها در روستاهایی دعوت داشته ام برای سخنرانی در مورد بزرگی که از آن روستا برخواسته است و این در حالی است که علاقه به خود شناسی پیش از انقلاب دیده نمی‌شود چرا که مردم سرکوب شده بودند و به دنبال خود شناسی نبودند و این پدیده را مبارک دانسته و آن را در جهت وحدت و امنیت ملی می‌دانم.

مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: اینکه این و آن شناسی در ایران رواج یابد نگران کننده نیست و همه هویت شناسی زیر چتر ایران اسلامی است و همان بحث فلسفی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و همه زیر نام مبارک ایران قرار دارد و شاهدیم در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مراکز اسناد در این باره گفت و گو می‌شود.

هویت‌یابی زمینه ساز پیشرفت است

این مسئول مطرح کرد: از نشانه‌های رشد این ذوق برای هویت‌یابی علاقه به پیشرفت است، کسی کاری به گذشته عقب افتاده ندارد و همه می‌خواهند پیشرفت کنند و این در عین حال که برای مسؤولان خیلی دشواری ایجاد می‌کند ولی نفس این طلب، امر مبارکی است و امروز شاهدیم شهرهای کوچک و بزرگ همه دانشگاه و فرودگاه و بزرگراه و شهرک‌های صنعتی و منطقه آزاد می‌خواهند و این تجربه من در مجلس است، بعضی وقت‌ها این درخواست‌ها تداخل در برنامه‌ریزی ها ایجاد می‌کند و فشارهایی را رقم می‌زند اما این خواستن خوب است و باید مدیریت شود ولی بی ارتباط به هویت‌یابی نیست.

حداد عادل بیان کرد: در مورد قزوین موقعیت جغرافیایی و اقلیمی قزوین کاملاً اقتضا می‌کند که این شهر از سکونتگاه‌های کهن تاریخی باشد چرا که شرایط زیست اجتماعی انسانی و بستر زندگی فراهم بوده است و خاک حاصلخیز و بارندگی مناسب برای ایجاد یک تمدن را به طور لازم و کافی داشته است و عنوان دشتابی کاملاً اشاره به آب و خاک می‌کند که اینجا فراهم بوده و از دیرباز منشأ سکونت شده که اقوام کاسی در آن سکونت یافته اند.

وی گفت: از دیگر نشانه‌های اهمیت قزوین این است که این شهر حداقل دو بار در دوران صفویه پایتخت بوده و وقتی همایون، پادشاه گورکانی از هند فرار می‌کند به هرات می‌رود و برای شاه طهماسب نامه می‌نویسد برای تقاضای کمک و او هم دستور می‌دهد که نهایت تشریفات در خصوص همایون رعایت شود و سپس این پادشاه گورکانی به مدت ۹ ماه در قزوین زندگی می‌کند و با سپاهی ۱۲ هزار نفره به هند باز می‌گردد و پس از پیروزی در جنگ، تداوم سلسله گورکانی که در ۵۰۰ سال گذشته مهم‌ترین سلسله پادشاهی در هند بوده‌اند را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: آسمان قزوین پر از ستاره است و هر سو نظر کنیم در تمامی علوم و فنون ستارگان قدر اول می‌بینیم؛ اگر دو بخش گذشته و معاصر کنیم این موضوع را باید از عبید و واعظ قزوینی که کمتر قدر شناخته شده، حمدالله مستوفی و عبدالجلیل راضی قزوینی نویسنده کتاب النقض یاد کرد.

این مسئول توضیح داد: در حدود ٩٠٠ سال پیش یک عالم اهل سنت کتابی می‌نویسد و شیعیان را سرزنش و نقد می‌کند و این کتاب را «پاره ای از رسوایی‌های شیعیان» نام می‌گذارد و در اصفهان دست به دست میچرخیده و شیعیان را نگران می‌کرده و علمای شیعه مشورت می‌کنند برای اینکه چه کسی می‌تواند کتاب را نقد کند و تنها کسی که شایسته بوده وارد میدان شود همین عبدالجلیل راضی قزوینی بوده که کتاب النقض را نویسد و در ادب کامل موضوعات مطرح شده را با دلایل علمی و تحقیقی رد می‌نماید.

وی اضافه کرد: ابن ماجه قزوینی و شهید ثالث و در هنر هم میرعماد سیفی قزوینی از بزرگان گذشته این شهر هستند ولی در دوران معاصر عبدالمجید طالقانی و عارف قزوینی چهره جنجالی پس از مشروطه و دهخدا و علامه قزوینی بسیار حائز اهمیت هستند و لازم است که هر یک از این چهره‌ها در همایش‌های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرند.

حداد عادل در خاتمه با برگزاری همایش قزوین شناسی پیش از اسلام خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها کمک به حفظ هویت در دوران جهانی شدن می‌کند و موجب وحدت بیشتر خواهد شد.