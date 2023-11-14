اعضای هیأت بررسی تبلیغات انتخاباتی استان بوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی زاده استاندار بوشهر با صدور احکامی، اعضای هیأت استانی بررسی تبلیغات در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منصوب کرد.

در بخشی از حکم استاندار بوشهر خطاب به اعضای هیأت استانی بررسی تبلیغات آمده است: اجرای دستورالعمل‌های هیأت اجرایی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی و برنامه ریزی و اجرای مقررات لازم برای برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادهای موضوع ماده ۷۴ این قانون از جمله وظایف این هیأت است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: مراقبت بر جرایم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیر قانونی از هر گونه امکانات و اموال دستگاه‌های دولتی و عمومی با فعالیت‌های تبلیغاتی غیر قانونی مسئولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی نیز از جمله وظایف این هیأت است که انتظار می‌رود با تدبیر، نسبت به انجام وظایف محوله اهتمام ورزید.

بر اساس این گزارش، سعید حیدری مدیر کل سیاسی استانداری بوشهر، صادق بوستانی مدیر کل بازرسی استانداری، عمار شهنیایی دادستان مرکز استان، مهدی حیدری مدیر کل صدا و سیمای استان، علی سملیان مدیر کل ارتباطات استان، عبدالرحیم افروغ مدیر کل ارشاد، محمد قائدی نماینده شورای اسلامی استان و وهاب میرجهانمردی نماینده شورای اسلامی استان با حکم استاندار بوشهر به عنوان اعضای هیأت استانی بررسی تبلیغات در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان بوشهر منصوب شدند.