طرح پردیس توانمندسازی معلولان اردبیل در دست مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی ظهر سهشنبه در جلسه طرح بررسی پردیس توانمندسازی در اداره کل بهزیستی استان اردبیل اظهار کرد: طرح پردیس توانمند سازی استان اردبیل در دست بررسی و مطالعه است که پس از تهیه یک چشمانداز عملیاتی امکان اجرا خواهد یافت.
وی با بیان اینکه پیشنهاد طراحی و راهبرد این طرح توسط ستاد بهزیستی کشور تدوین شده و برای عملیاتی سازی در اختیار استانها قرار داده شده است، گفت: در این مراکز، خدمات فرهنگی و اجتماعی به صورت غیردولتی به جامعه هدف بهزیستی ارائه خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل بیان کرد: برای انجام این طرح با همکاری و همیاری مؤسسات خدمات اجتماعی، فعالان اجتماعی و افراد صاحب ایده به صورت کاملاً غیردولتی سرمایه گذاری و اجرا خواهد شد و همچنین در بخش خدمات عمومی آمادگی خدمت به تمام خانوادههای شهری اردبیل میسر خواهد بود.
رضایی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین و اصلیترین برنامههای سازمان بهزیستی بحث توانمندسازی است که با اجرای این طرح، افراد دارای معلولیت قادر خواهند بود از استعدادها و تواناییهای خود برای ایجاد ارتباط مؤثر در جامعه استفاده کرده و به حداکثر توانمندی خود دست یابند.
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