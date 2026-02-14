کشف ۱۸ تن روغن قاچاق در تهران توسط پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی ماموران این پلیس، مشخص شد، افرادی اقدام به دپوی روغن قاچاق در انباری واقع در شهرک یاس کرده اند.

این مقام انتظامی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی مبنی بر بازرسی از محل مذکور، تیمی از ماموران این پلیس به محل اعزام و در بازرسی مشاهده کردند که مقادیری روغن جامد خوراکی قاچاق در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی می باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: کالاها شامل ۱۸ تن روغن بود که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهمان به مرجع قضائی ارجاع شد.

وی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازد.