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۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

کشف ۱۸ تن روغن قاچاق در تهران توسط پلیس

کشف ۱۸ تن روغن قاچاق در تهران توسط پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، اعلام کرد: ماموران این پلیس ۱۸ تن روغن جامد خوراکی قاچاق بدون مدارک گمرکی را در یک انبار در شهرک یاس کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: با انجام اقدامات فنی ماموران این پلیس، مشخص شد، افرادی اقدام به دپوی روغن قاچاق در انباری واقع در شهرک یاس کرده اند.

این مقام انتظامی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی مبنی بر بازرسی از محل مذکور، تیمی از ماموران این پلیس به محل اعزام و در بازرسی مشاهده کردند که مقادیری روغن جامد خوراکی قاچاق در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی می باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ افزود: کالاها شامل ۱۸ تن روغن بود که پرونده قضایی مربوطه تشکیل و به همراه متهمان به مرجع قضائی ارجاع شد.

وی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده اند، اضافه کرد: اغلب کالاهای قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندارد لازم می باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می اندازد.

کد مطلب 6748934
مهسا حيدری توچائی

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