ورود LPG به سبد سوخت بازگشت یک‌ تجربه شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ورود سوخت‌های جایگزین در سبد سوخت خودروها یکی از راهکارهای مؤثر رفع ناترازی بنزین است اما باید توجه داشت چه نوع سوختی باید وارد چرخه حمل و نقل کشور شود.

وی افزود: در دهه ۷۰ شمسی، سوخت LPG وارد سبد سوخت خودروها شد اما دلایل متعددی موجب شد تا این سوخت کنار گذاشته شود؛ از جمله این دلایل به ناایمن بودن این نوع سوخت در چرخه حمل و نقل و عدم وجود ظرفیت کافی برای تأمین پایدار آن بود.

جوهری با بیان اینکه "بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها آن هم پس از ۲۰ سال، بازگشت به یک تجربه شکست خورده است"، گفت: در دو دهه اخیر، میلیاردها دلار هزینه ملی صرف تأمین زیرساخت‌های توزیع و مصرف سوخت ایمن و پاک CNG در کشور شده و امروز این ظرفیت را داریم که روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین با ۵۰ میلیون مترمکعب CNG جایگزین شود که از این ظرفیت استفاده کاملی نمی‌شود.

وی ادامه داد: هم اکنون روزانه حدود ۲۱ میلیون مترمکعب CNG در کشور مصرف می‌شود، یعنی بالغ بر نیمی از ظرفیت زیرساختی ایجاد شده در بخش CNG بلااستفاده مانده است و می‌توانیم بدون هزینه و سرمایه گذاری مجدد و فقط با فراهم کردن شرایط سیاست گذاری در این بخش، مشکل ناترازی بنزین را به راحتی حل کنیم اما به نظر می‌رسد عده‌ای در کشور به دنبال رفع مشکل ناترازی بنزین نیستند و آدرس غلط به جامعه می‌دهند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG با تأکید بر اینکه "ورود LPG به سبد سوخت خودروها آدرس غلط دادن به نقشه راه انرژی کشور است"، گفت: در سند تأمین انرژی در بخش حمل‌ونقل کشور تا افق ۱۴۲۰، LPG از سبد سوخت خودروها در کشور حذف و عرضه LPG را صرفاً برای مصارف عمدتاً پُخت‌وپَز و گرمایش خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند مورد تأکید قرار گرفته اما مجلس با نادیده گرفتن این سند بالادستی، اصرار بر ورود LPG به سبد سوخت خودروها دارد و امروز عده‌ای بدون توجه به آسیب‌های بسیار این تصمیم غیرکارشناسی، به دنبال گنجاندن این موضوع در برنامه هفتم توسعه هستند.

وی افزود: سوخت LPG نسبت به بنزین و CNG ، سوختی ناایمن است، هیچ زیرساختی برای عرضه آن وجود ندارد و باید سال‌ها با صرف هزینه سنگین میلیاردها دلار، زیرساختی را فراهم کنیم که امروز در بخش CNG آن زیرساخت را داریم، اگر مدافعان ورود LPG به سبد سوخت خودروها، به فکر حل ناترازی بنزین بودند، این مشکل با استفاده از ظرفیت‌های فعلی CNG قابل رفع بوده است.

جوهری خاطرنشان کرد: با ورود LPG به سبد سوخت خودروها، صنعت CNG آسیب جدی می‌بینید و این به معنای آن است که به تنها جایگزین و راهکار عملی رفع ناترازی بنزین آسیب می‌زنیم، در حالی که LPG سال‌ها طول می‌کشد بتواند به سبد سوخت خودروها بیاید، همین امروز آسیب جدی را به امنیت تأمین انرژی بخش حمل و نقل می‌زند و نتیجه آن تشدید ناترازی بنزین خواهد بود.

وی ادامه داد: تصمیم به ورود LPG به سبد سوخت خودروها بدون شک، اشتباهی بزرگ در کارنامه مجلس و دولت خواهد بود که تبعات آن از هم اکنون قابل رؤیت است چرا که درج این موضوع در قانون بودجه سنواتی سال‌های اخیر، تأثیر خود را بر کاهش مراجعه مالکان خودروهای عمومی برای دوگانه سوز شدن CNG گذاشت و اقدام اخیر غیرکارشناسی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای دادن سهمیه LPG به خودروهایی که غیرمجاز LPG سوز شده‌اند، هدایت مردم به سمت استفاده از سوخت ناایمن به شیوه‌های غیراستاندارد و جایگزینی با CNG را به دنبال داشته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت CNG تصریح کرد: جدا از این مسئله که تصمیم به ورود LPG به سبد سوخت خودروها موجب تشدید ناترازی بنزین می‌شود و دولت در سال آتی باید هزینه‌های بیشتری را صرف واردات بنزین کند، با ایجاد تقاضا در این بخش و عدم پایداری تأمین LPG برای تقاضای ایجاد شده در سال‌های آتی، شاهد تبدیل ایران از صادرکننده LPG به وارد کننده آن خواهیم بود.

جوهری با بیان اینکه "توجیه مدافعان ورود LPG به سبد سوخت خودروها، جلوگیری از هدر رفت یا قاچاق آن است"، گفت: جلوگیری از هدر رفت یا قاچاق LPG نیازمند اصلاح روش‌های توزیع با استفاده از بستر سامانه سدف است و اگر این اصلاح صورت نگیرد، ورود یا عدم ورود به سبد سوخت خودروها، نقشی در جلوگیری از قاچاق یا هدر رفت این سوخت ایفا نخواهد کرد.