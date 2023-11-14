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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۳۹

استاندار همدان اظهار کرد؛

تولید سالانه ۲۵ هزار تن شکر در کارخانه قند شهرستان بهار

تولید سالانه ۲۵ هزار تن شکر در کارخانه قند شهرستان بهار

همدان- استاندار همدان از تولید سالانه ۲۵ هزار تن شکر در کارخانه قند شهرستان بهار خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در حاشیه بازدید از کارخانه قند هگمتان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از چغندرقند تولید شده استان همدان ۲۰۰ هزار تن آن را کارخانه قند هگمتان جذب کرده و سالانه دارای ۲۵ هزار تن تولید شکر است‌.

وی با اشاره به فعالیت کارخانه قند هگمتان از سال ۱۳۴۲ تاکنون افزود: طی مدت فعالیت به صورت تواتر این کارخانه بازسازی و دستگاه و تجهیزات آن نوسازی شده و در حال حاضر نیز نیاز به به‌روزرسانی، بازسازی و بهسازی فضاهای آن است و امیدواریم این کارخانه بتواند با توسعه بیشتر، چغندرقند بیشتری را استحصال کرده و حجم تولید شکر خود را افزایش دهد.

قاسمی‌فرزاد با بیان اینکه تقریباً بخش مهمی از شکر مورد نیاز کشور توسط کارخانه قند هگمتان تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: این مجموعه از نقش مؤثری در اشتغال مستقیم استان برخودار بوده و در حال حاضر ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته و امسال این کارخانه مشکلاتی در رابطه با بحث تأمین برق، انرژی و گاز داشت که از حمایت‌های ویژه‌ای برای مرتفع شدن این مشکل برخوردار شد.

استاندار همدان یادآور شد: از سال‌های گذشته با تدابیر انجام شده این کارخانه بخشی از برق مورد نیاز خود را توسط ژنراتورها تأمین می‌کند و قرار است یکی از دستگاه‌های با قدمت این مجموعه مجدد بازسازی و برق مورد نیاز کارخانه به طور کامل تأمین شود.

وی با اشاره به فرآیند خوب کار کارخانه هگمتان همدان در شهرستان بهار گفت: از سازمان جهادکشاورزی، شرکت برق و شرکت گاز انتظار است که همکاری لازم برای مرتفع شدن هر گونه مشکلات این کارخانه را داشته باشند و این مجموعه را حمایت کنند.

کد مطلب 5938925

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