تولید سالانه ۲۵ هزار تن شکر در کارخانه قند شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در حاشیه بازدید از کارخانه قند هگمتان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: از چغندرقند تولید شده استان همدان ۲۰۰ هزار تن آن را کارخانه قند هگمتان جذب کرده و سالانه دارای ۲۵ هزار تن تولید شکر است‌.

وی با اشاره به فعالیت کارخانه قند هگمتان از سال ۱۳۴۲ تاکنون افزود: طی مدت فعالیت به صورت تواتر این کارخانه بازسازی و دستگاه و تجهیزات آن نوسازی شده و در حال حاضر نیز نیاز به به‌روزرسانی، بازسازی و بهسازی فضاهای آن است و امیدواریم این کارخانه بتواند با توسعه بیشتر، چغندرقند بیشتری را استحصال کرده و حجم تولید شکر خود را افزایش دهد.

قاسمی‌فرزاد با بیان اینکه تقریباً بخش مهمی از شکر مورد نیاز کشور توسط کارخانه قند هگمتان تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: این مجموعه از نقش مؤثری در اشتغال مستقیم استان برخودار بوده و در حال حاضر ۴۰۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: سال گذشته و امسال این کارخانه مشکلاتی در رابطه با بحث تأمین برق، انرژی و گاز داشت که از حمایت‌های ویژه‌ای برای مرتفع شدن این مشکل برخوردار شد.

استاندار همدان یادآور شد: از سال‌های گذشته با تدابیر انجام شده این کارخانه بخشی از برق مورد نیاز خود را توسط ژنراتورها تأمین می‌کند و قرار است یکی از دستگاه‌های با قدمت این مجموعه مجدد بازسازی و برق مورد نیاز کارخانه به طور کامل تأمین شود.

وی با اشاره به فرآیند خوب کار کارخانه هگمتان همدان در شهرستان بهار گفت: از سازمان جهادکشاورزی، شرکت برق و شرکت گاز انتظار است که همکاری لازم برای مرتفع شدن هر گونه مشکلات این کارخانه را داشته باشند و این مجموعه را حمایت کنند.