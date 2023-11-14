به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، سیدمهدی میرتاجالدینی، در نشست خبری بهمناسبت سیویکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه امسال برنامههای این هفته با شعار «آینده خواندنی است» برگزار خواهد شد، به سخنی از رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه اشاره کرد و گفت: اهمیتی که معظمله برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی قائل هستند قابل تأمل است و این امر مسئولیت همه بهویژه اصحاب رسانه را در حوزه ترویج کتابخوانی سنگینتر میکند. البته امروز جنس مطالعه از مکتوب تغییر کرده و به سمت کتابهای مجازی و صوتی تغییر یافته است.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به روز شمار هفته کتاب و کتابخوانی، تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی منحصر به فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و بسیاری از نهادها بهویژه نهادهای فرهنگی در این ارتباط نقش دارند و برنامهریزیهایی برای بزرگداشت هفته کتاب از سوی نهادهای مختلف در کرمان برنامهریزی شده است.
میرتاجالدینی با بیان اینکه ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرکز استان و در تمام شهرستانها برنامههای متعددی برای بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی اجرا میکنند، افزود: برگزاری بیستودومین جشنواره «انتخاب کتاب سال استان» از جمله برنامههای ویژهای است که ۲۸ آبانماه امسال در شهر سرچشمه برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: جشنواره انتخاب کتاب سال استان هر ساله برگزار میشد اما به دلیل شیوع کرونا این جشنواره پس از دو سال وقفه امسال برگزار خواهد شد. در مجموع تعداد یک هزار و ۵۴۲ عنوان کتاب (که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ منتشر شدهاند) از ۱۱۵ ناشر استانی و کشوری در این دوره از جشنواره ارزیابی شده که در نهایت ۱۱ کتاب به عنوان برگزیده جشنواره و ۲۷ کتاب نیز شایسته تقدیر شناخته میشوند و کتابهای برگزیده از سوی رسانهها و تابلوهای شهری به عموم معرفی میشوند.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه برنامههایی نیز از سوی اداره کل برای ترویج فرهنگ کتابخوانی برنامهریزی شده است، افزود: امسال شهرستان رابر بهعنوان یکی از ۱۲ شهرستان منتخب هشتمین جشنواره پایتخت کتاب ایران از بین ۱۰۵ شهر انتخاب شد که همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی از فعالان حوزه کتاب در این شهر تقدیر میشود.
وی با اشاره به انتخاب نصرتآباد سیرجان به عنوان روستای برگزیده دوستدار کتاب ایران در نهمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب ایران، گفت: مراسم تقدیر از فعالان کتاب این روستا نیز پنجم آذرماه امسال برگزار خواهد شد.
میرتاجالدینی در ادامه با اشاره به برنامههایی که در طول سال برای ترویج کتابخوانی در استان اجرا میشود، افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۶۳ هزار و ۱۸۵ جلد کتاب به کتابخانههای مدارس و مساجد اهدا شده و در هفته کتاب و کتابخوانی نیز ده هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی و مدارس و مساجد با اولویت کتابخانههای عامالمنفعه و کم برخوردار در مدارس، مساجد و شهرستانهای کم برخوردار اهدا خواهد شد.
وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه کتاب در ۹ شهرستان استان، برگزاری مسابقه کتابخوانی در پنج شهرستان، تقدیر از فعالان حوزه کتاب در شهرستانها، اجرای برنامههایی در مدارس برای ترویج فرهنگ کتابخوانی مانند نواختن زنگ کتاب، اجرای نمایش کتاب، برگزاری کارگاه روشهای صحیح مطالعه در بم، رونمایی از کتابها و تازههای نشر شهرستانها، دیدار با فعالان نشر کتاب، دیدار با خانواده شهدا و پیشکسوتان کتاب و… از جمله این برنامهها است.
معاون فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پایان با بیان اینکه سالانه حدود ۶۰۰ مجوز نشر کتاب در استان صادر میشود، اظهار کرد: برنامههای طرح تخفیف خرید کتاب هر سال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشبینی میشود و بیشتر بهصورت خرید مجازی کتاب است.
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