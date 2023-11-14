به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف ظهر سه شنبه به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی از چند کتابخانه قدیمی در سطح شهر و همچنین از کتابخانه شهرداری مشهدمقدس بازدید کرد.

شهردار مشهد در جریان این بازدید با اشاره به اینکه بیشترین گلایه کتاب‌داران در خصوص کاهش سرانه کتابخوانی بود، افزود: امیدواریم بتوانیم روزبه‌روز علاقه‌مندی شهروندان به خواندن کتاب را افزایش دهیم، هرچند این روند رو به رشد است، اما مشکلاتی در این حوزه وجود دارد.

وی ادامه داد: به همت شهرداری مشهد، معاونت فرهنگی و روابط عمومی شهرداری تصمیم گرفته‌ایم به کتاب‌فروشی‌های سطح شهر به‌ویژه کتاب‌فروشی‌های قدیمی هویت بخشیم.

قلندر شریف گفت: در گام اول برای ١٩ کتاب‌فروشی قدیمی تابلو راهنما برای معرفی آن‌ها نصب و مسیر و آدرس کتاب‌فروشی‌ها در آن مشخص شده است. امیدواریم این موضوع در افزایش سرانه کتاب‌خوانی در بین مردم مشهد تأثیرگذار باشد.