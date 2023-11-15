اعلام‌ آخرین مهلت تحصیل حضوری دانشجویان ایرانی در روسیه و چین

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت آخرین مهلت جهت ادامه تحصیل به صورت حضوری در دانشگاه‌های مورد تایید در کشورهای چین و روسیه را برای دانشجویان ایرانی به صورت جداگانه اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کشور روسیه (ورودی های سال تحصیلی 2022-2021 و ماقبل آن) باید به مصوبه شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت توجه داشته باشند.

پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با در نظر گرفتن شرایط بازگشایی مرز کشور روسیه پس از رفع محدودیت‌های تردد کرونایی در تابستان ۱۴۰۰ و طولانی شدن روند صدور ویزای تحصیلی توسط کشور روسیه پس از بازگشایی مرز، مطابق مصوبه شورایعالی ارزشیابی در تاریخ 17 آبان 1402 آخرین مهلت جهت ادامه تحصیل بصورت حضوری در دانشگاه های مورد تایید در آن کشور، تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ است.

بر این اساس مدارک کلیه دانشجویانی که تا پایان این نیمسال موفق به اخذ ویزا و عزیمت به آن کشور و ادامه تحصیل بصورت حضوری شده اند، طبق ضوابط قابل ارزشیابی خواهد بود.

تاکید می‌شود تحصیل بصورت غیرحضوری از سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ از هیچ یک از ورودی‌ها پذیرفته نمی‌شود. با توجه به ماهیت بالینی رشته‌های علوم پزشکی، لزوم گذراندن حضوری دروس عملی و بالینی حتی در زمان مجوز تحصیل بصورت غیرحضوری، کماکان بقوت خود باقیست.

مصوبات مذکور صرفاً به منزله تایید ادامه تحصیل این افراد و امکان ارزشیابی نهایی مدرک طبق ضوابط است و انتقال به دانشگاه های داخل و تعداد واحدهای مورد نیاز و نحوه گذراندن آن، تابع مصوبات شورایعالی برنامه ریزی و شورای انتقال وزارت بهداشت است.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت همچنین در اطلاعیه دیگری برای کشور چین شرایط را اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کشور چین (ورودی های سال تحصیلی 2023-2022 و ماقبل آن) باید به مصوبه شورایعالی ارزشیابی وزارت بهداشت توجه داشته باشند.

پیرو اطلاعیه‌های قبلی و با در نظر گرفتن شرایط بازگشایی مرز، محدودیت‌های تردد کرونایی و روند صدور ویزای تحصیلی توسط کشور چین، مطابق مصوبه شورایعالی ارزشیابی در تاریخ 17 آبان 1402 آخرین مهلت جهت ادامه تحصیل بصورت حضوری در دانشگاه های مورد تایید در آن کشور، نیمسال دوم سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ است.

بر این اساس مدارک کلیه دانشجویانی که از این نیمسال موفق به اخذ ویزا، عزیمت به آن کشور و ادامه تحصیل بصورت حضوری شده اند، طبق ضوابط قابل ارزشیابی خواهد بود و تاکید می‌شود تحصیل بصورت غیر حضوری از نیمسال دوم سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ از هیچ یک از ورودی‌ها پذیرفته نمی‌شود.

با توجه به ماهیت بالینی رشته‌های علوم پزشکی، لزوم گذراندن حضوری دروس عملی و بالینی حتی در زمان مجوز تحصیل بصورت غیرحضوری کماکان بقوت خود باقیست.

مصوبات مذکور صرفاً به منزله تایید ادامه تحصیل این افراد و امکان ارزشیابی نهایی مدرک طبق ضوابط است و انتقال به دانشگاه های داخل و تعداد واحدهای مورد نیاز و نحوه گذراندن آن، تابع مصوبات شورایعالی برنامه ریزی و شورای انتقال وزارت بهداشت است.