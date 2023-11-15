به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، این نمایشگاه به منظور معرفی خدمات، محصولات و توانمندیهای شرکتها، ایجاد ارتباط صندوقهای مالی و سرمایهگذاری با این شرکت ها، تبادل تجربه بین فعالان زیست بوم فناوری و آشنایی دانشگاهیان و عموم علاقمندان با فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، از ۳۰ آبان ماه به مدت سه روز، در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار میشود.
این رویداد نمایشگاهی، از ساعت ۱۰ الی ۱۶ روزهای ۳۰ آبان تا ۲ آذر، پذیرای علاقمندان به صنایع فرهنگی و فناوریهای نرم است.
محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و خلاق عضو پارک علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی و برگزاری پنلها و نشستهای تخصصی با حضور مدیران و فعالان زیست بوم فناوری و خلاق کشور، از جمله برنامه های روزانه این نمایشگاه است.
علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه سه روزه، می توانند به آدرس خیابان اشرفی اصفهانی، نرسیده به همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ مراجعه کنند.
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