به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در اولین همایش وبیناری رؤسای ادارات انتظام و مدیران عامل منتخب مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی استانهای سراسر کشور که در سالن فجر ستاد فراجا برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی سلامتی و طول عمر همراه با عزت و سربلندی برای فرمانده معظم کل قوا امام خامنهای عزیز مدظلهالعالی اظهار داشت: سازمان انتظامی به عنوان یکی از بازوهای انقلاب اسلامی دارای ظرفیت بسیار بزرگی است که ضرورت هر جامعهای به شمار میآید.
وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی برای مردم و در خدمت مردم و دارای جایگاه والایی است، گفت: سازمان انتظامی، تکیه گاه مردم و امید امداد خواهان است و در عین حال لرزه بر اندام هنجارشکنان و قانون گریزان میاندازد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: پلیس افتخار میکند که لباس سبز خدمت به مردم به تن دارد و حافظ و پاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی است و مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و ادارات انتظامی در قالب چنین مجموعهای همکاری میکنند.
سردار رضایی یادآور شد: استکبار با هدف فشار به مردم تحریمهای سختی را در نظر گرفته است اما مردم بصیر و آگاه همانند دوران دفاع مقدس با همکاری و هوشیاری به مدد نیروهای مسلح آمده و توطئههای دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی میکنند.
این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و ادارات انتظام به نوعی بازوهای نظم و امنیت و تکیه گاه امداد خواهان و مانع هنجارشکنان هستند و یکی از برون سپاریهای بارز مجموعه انتظامی به شمار میآیند، گفت: بر اساس گزارشهای ارائه شده و گستردگی مأموریتهای متنوع پلیسی در سطح کشور نیاز به تقویت مؤسسات به عنوان تکلیف لازمالاجرا بوده و در این راستا باید بازنگری و به روز رسانی صورت پذیرد.
وی خاطر نشان کرد: پلیس پیشگیری به طور حتم باید مطالعه تطبیقی را با کشورهای مطرح در سطح جهان انجام داده و نتیجه آن را در کمیسیونها لحاظ کند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ابراز داشت: در ۴ موضوع پیش بینی، پیشگیری، مقابله و ترمیم در اجرای مأموریتها، پیشگیری نسبت به مراحل دیگر در این رابطه از اولویت بسزایی برخوردار است که یکی از بازوهای مهم پلیس پیشگیری در حوزه انتظامی، همین مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و ادارات انتظام محسوب میشوند.
سردار رضایی یادآور شد: این مؤسسات از بازوهای توانمند پیکره انتظامی به شمار میروند به گونهای که هر موفقیت یا عیب و نقص آنان شامل مجموعه انتظامی میشود، لذا همانطور که اشاره شد با بهرهمندی از ظرفیت بسیار بالای این مؤسسات در اجرای مأموریتهای محوله پلیسی استفاده کنیم.
وی افزود: برای بهبود عملکرد مؤسسات به طور قطع باید همه آنها حداکثر ظرف سه ماه آینده بازنگری و بروز رسانی شوند تا در سال ۱۴۰۳ شاهد تحولی شگرف و بهینه در این حوزه باشیم.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در مقوله نیروی انسانی مورد نیاز این حوزه با تاکید بر متناسب بودن جذب بر حسب نیاز اظهار داشت: جذب و آموزش از مقولههای بسیار مهمی است که باید تقویت و با پایش صورت پذیرد تا متناسب با مأموریتی باشد که قرار است انجام پذیرد.
سردار رضایی تصریح کرد: در رسیدن به نقطهای که در آن رقابت سازنده، نزدیک و در عین حال پیش برنده شکل گیرد آموزشهای مهارتی، کاربردی، اعتقادی، رعایت نظم و انضباط، تعهدات رفتاری و روحیاتی جز الزامات محسوب میشود.
وی ابراز داشت: در حوزه انتظام بر اساس برنامههای پیش بینی شده در سال ۱۴۰۳ باید به به حدود ۱۰۰ هزار نفر و در برنامه ۱۰ ساله یعنی سال ۱۴۱۲ به یک میلیون نفر افزایش یابد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور خطاب به حضار عنوان داشت: به طور حتم بخشی از آرامش کشور به پاس تلاشها و زحماتهای شما عزیزان است که به همه شما بزرگواران خدا قوت عرض کرده و از پروردگار متعال برایتان آرزوی موفقیت روزافزون خواستارم.
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