تفاوت های مودم و روتر چیست و کدام یک عملکرد بهتری دارند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، احتمالاً برای شما این سوال پیش آمده است که تفاوت مودم و روتر در چیست؟ باید بدانید برای اینکه به اینترنت متصل شوید نیاز به یک مودم یا روتر دارید. هر دوی این دستگاهها این امکان را برای کاربران فراهم میکنند که به اینترنت اتصال پیدا کنند ولی عملکردهای متفاوتی با یکدیگر دارند.
با خرید مودم میتوانید به شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) متصل شوید؛ ولی با خرید روتر قادر خواهید بود که با تمام دستگاههای بیسیم به صورت همزمان به دستگاه وصل شده و با یکدیگر ارتباط برقرار کنید. در ادامه این مطلب به این موارد خواهیم پرداخت که مودم و روتر چیست و مودم و روتر چه تفاوتهایی دارند؛ پس همراه ما باشید.
مودم چیست؟
قبل از اینکه به تفاوت مودم و روتر بپردازیم، ابتدا باید بدانید که مودم چیست و چه کاربردی دارد! مودم دستگاهی است که به وسیله آن میتوانید از طریق یک اتصال فیزیکی به ارائه دهنده خدمات اینترنت (ISP) متصل شوید. درواقع مودم دادهها و اطلاعات را از ISP شما به قالبی ترجمه میکند که این قابلیت برای دستگاههای شبکه خانگی نیز فراهم شود و بتوانند به آن وصل شده و از این تکنولوژی استفاده کنند.
به زبان ساده هنگامی که دادههای دیجیتال برای دستگاه ارسال میشوند، مودم آنها را به سیگنال آنالوگ تبدیل کرده و سپس آنها را از طریق خط تلفن یا رسانههای دیگر ارسال میکند. البته اگر دستگاه، سیگنال آنالوگ نیز دریافت کند، مودم دوباره آن را به سیگنال دیجیتال تبدیل خواهد کرد.
باید بدانید که مودم از دستگاههای ضروری شبکه کامپیوتری و اینترنت است که کمک میکند دادهها و اطلاعات، به صورت صحیح از دستگاهی به دستگاه دیگر منتقل شوند و کاربران بهتر بتوانند با شبکه اینترنت ارتباط برقرار کنند.
کاربرد مودم چیست؟
لازم به ذکر است که مودم به عنوان دستگاه ناهمزمان یا asynchronous هم شناخته شده است و درواقع دادهها را به صورت یک جریان متناوب از بستههای کوچک ارسال میکند. همچنین پس از دریافت نیز، سیستمی که دادهها را دریافت کرده است، آنها را به شکلی که برای کامپیوتر قابل استفاده باشد تبدیل میکند. علاوه بر این، مودم دستگاه شما را به اینترنت متصل میکند و همچنین هر مودمی دارای یک آدرس IP مشخصی است.
درواقع مودم سیگنالها را از ارائه دهنده خدمات دریافت کرده و سپس آنها را طوری که برای دستگاهها قابل فهم و قابل استفاده باشند تبدیل میکند. اگر قصد خرید مودم را دارید باید هنگام خرید به مواردی مانند نوع کاربری، دستگاههای متصل به آن و محل استفاده آن، همچنین تعداد کاربران توجه کنید.
به عنوان مثال، ویژگیهای یک مودم تی پی لینک خانگی با مودم گیمینگ فرق دارد و هرکدام دارای یک رنج قیمتی هستند. همچنین شما میتوانید با خرید مودم فیبر نوری سازگار با مخابرات، سرعت و کیفیت بالای اینترنت را تجربه کنید. در نهایت به انتخاب شما بستگی دارد که کدام نوع مودم را تهیه کنید. برخی از متداولترین نوع مودمها از نظر اتصال شامل موارد زیر هستند که شما باید هنگام خرید مودم آنها را بررسی کنید:
مودم فیبر نوری
اگر شرکتهای ارائه دهنده خدمات، مودم فیبر نوری را به شما معرفی کنند، شما باید مودم مناسب آن را خریداری کنید. توجه کنید که این سرویس سرعت بالایی دارد و شما با خرید آن میتوانید سرعت ۲۰۰ الی ۲۵۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه کنید.
مودم گیمینگ
مودم گیمینگ برای بهبود تجربه بازی آنلاین و گیمینگ کاربران طراحی شده است و ویژگیهای خاصی همچون کاهش تأخیر یا همان latency را برای گیمرها ارائه میدهد.
مودم ۴G
این نوع از مودمها میتوانند کاربران را با اتصال به اپراتورهای همراه، به شبکه اینترنت پرسرعت نسل چهار متصل کنند. درواقع مودم ۴G از سیمکارتهایی با قابلیت ۴G برای فعالیت خود کمک میگیرد.
مودم تی پی لینک
پرفروشترین مودم تی پی لینک مودم ADSL است که نسبت به DSL سرعت دانلود بالاتر و آپلود پایینتری دارد و از خط تلفن برای اتصال به ISP استفاده میکند. باید بدانید که مودم تی پی لینک در کنار قیمت مقرون به صرفه خود، دارای شهرت زیادی است و کیفیت بالایی نیز دارد.
روتر چیست؟
روتر درواقع یک دستگاه است که یک شبکه محلی ایجاد میکند و بین مودم و گوشی یا لپ تاپ و تلبت و… قرار میگیرد تا بتواند اینترنت مودم را به این وسیلهها متصل کند. روتر میتواند باعث ارتباط تمام دستگاههای موجود در شبکه خانگی شود و آنها را به هم متصل نماید. باید بدانید که امکان استفاده از مودم بدون روتر برای کاربران وجود دارد ولی روتر بدون مودم هیچ کاربرد و کارایی ندارد؛ چرا که تا وقتی که اینترنت نباشد، نمیتوان آن را به دستگاههای مختلفی انتقال داد.
جهت تعریف روتر به زبان ساده باید بگوییم که شما یک شبکه خانگی را فرض کنید که از چند کامپیوتر تشکیل شدهاند و از یک مودم برای اتصال به سرویسدهنده ISP استفاده میکند. شما میتوانید این کامپیوترها را با کمک روتر به مودم وصل کنید و سپس ترافیک ارسالی میان آنها را نیز توسط روتر مدیریت و کنترل نمایید.
برای اینکه جهت خرید روتر اقدام کنید، ابتدا باید بدانید که روتر چه کاربردی دارد و برای چه چیزی استفاده میشود. لازم به ذکر است که روترها در دو نوع کلی دو بانده و سه بانده قابل خرید هستند و در کل دو عملکرد اصلی و مهم دارند که عبارتند از:
مدیریت و کنترل ترافیک میان شبکهها با ارسال بستههای داده به آدرس آی پی مورد نظر آنها
فراهم کردن قابلیت اتصال اینترنتی مشترک برای چند دستگاه
کاربرد روتر چیست؟
روتر یک شبکه محلی کوچکی ایجاد میکند تا اگر دستگاههای موجود در اطراف رمز را داشتند، این امکان برای آنها فراهم شود که بتوانند از اینترنت مودم استفاده کنند. روترها دارای کاربرد و مزایای زیادی هستند؛ مانند: حفاظت در مقابل تهدیدات دستگاه شما، مخفی کردن آدرسIP دستگاههای شما از اینترنت عمومی، برای ایمن کردن شبکه خانگی شما و… همچنین به شما اجازه میدهند که کنترل والدین را هم تنظیم کنید تا بتوانید دسترسی اینترنت را برای دستگاههای خاص، محدود کنید.
علاوه بر موارد گفته شده، روتر میتواند امنیت و حریم خصوصی بیشتری را برای شبکه خانگی شما فراهم کند. باید بدانید که دو نوع روتر اصلی وجود دارد: سیمی و بیسیم؛ که روترهای بیسیم توسط کابل اترنت به مودم متصل میشوند ولی شبکههای محلی ایجاد نمیکنند. در عوض، شبکههای WLAN ایجاد میکنند تا بتوانند چند دستگاه بیسیم را به هم متصل کنند.
روترهای سیمی هم با استفاده از اتصال اترنت به مودم متصل میشوند و بعد از کابلهای دیگر هم برای اتصال دستگاههای شبکه به یکدیگر و اتصال آنها به اینترنت استفاده میکنند. توجه کنید که درست است که استفاده از روترهای بیسیم، آسانتر هست ولی روترهای سیمی میتوانند اتصال امنتری را برای شما ارائه دهند. برخی از متداولترین نوع روترها شامل موارد زیر هستند که شما باید هنگام خرید روتر، آنها را هم بررسی کنید:
روتر ایسوس
روتر ایسوس دارای سه باند است که شامل یک باند ۲.۴ گیگاهرتزی و دو عدد ۵ گیگاهرتزی هست. البته در مجموع اگر بخواهیم به صورت دقیق بگوییم، ۵۳۳۴ مگابیت بر ساعت پهنای باند را در اختیار افراد قرار میدهد. کاربران میتوانند با خرید روتر مودم ایسوس، که دارای فناوری MU-MIMO چهار در چهار است، با تعداد دستگاههای بیشتری با پوشش دهی عالی به شبکه بیسیم متصل شوند.
روتر میکروتیک
روتر میکروتیک نیز مانند سایر روترها در شبکه برای مسیریابی و انتقال دیتا به کار میرود و درواقع وظیفه مسیریابی در شبکه را دارد. همچنین روتر میکروتیک برای مسیریابی از همه پروتکلهای موجود در شبکه پشتیبانی میکند.
روتر تی پی لینک
مودم روتر تی پی لینک، از نوع اینترنت ۳G و ۴G پشتیبانی میکند و از بهترین برند روتر تی پی لینک میتوان به روتر سری Archer اشاره کرد که این سری برای اکثر گیمرها، افراد حرفهای و شرکتها توسعه داده شده است. درواقع مودم روتر تی پی لینک دارای کیفیت بالا و قیمت مناسبی نیز هستند.
بررسی ۵ تفاوت اصلی بین مودم و روتر
در این بخش به تفاوتهای اساسی میان روتر و مودم میپردازیم تا شما بتوانید به راحتی برای خرید روتر اقدام کنید. در مطالب فوق توضیح دادم که روتر و مودم چیست و هر کدام دارای چه کاربردی هستند. امروزه مودم و روتر ترکیب شدهاند و اکثر اوقات نیز به صورت مودم روتر به فروش میرسند؛ مودم روتر این کارایی را دارد که درواقع هم اینترنت را دریافت میکند و هم به پخش آن به صورت محلی میپردازد.
هم مودم و هم روتر از ملزومات اصلی برای اتصال به اینترنت هستند؛ ولی اغلب افراد به دلیل شباهت ظاهری این دو دستگاه، نمیتوانند تفاوت آنها را درک کنند. در حالی که هر کدام از این دستگاهها وظیفه مشخصی دارند. در حالت کلی، استفاده از مودم و روتر به صورت همزمان، برای ایجاد شبکه محلی درون خانه و دسترسی به اینترنت توسط ارتباطی پایدار، ضروری است. تفاوتهای روتر و مودم شامل موارد زیر هستند:
|
روتر
|
مودم
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سیگنال دریافتی از ISP را رمزگشایی نمیکند.
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سیگنال ISP را رمزگشایی میکند.
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برای استفاده و اتصال به اینترنت به مودم نیاز دارد.
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به صورت مستقیم به اینترنت متصل میشود.
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شبکه محلی راهاندازی میکند.
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شبکه محلی راهاندازی نمیکند.
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شبکه وای فای و ترافیک ارسالی در آن را مدیریت و کنترل میکند.
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امکان تخصیص ترافیک وایفای وجود ندارد.
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فقط دارای دو پورت LAN و WAN است.
|
دارای چند پورت مختلف برای اتصال به لپ تاپ، کامپیوتر و سایر دستگاهها است.
سخن نهایی
ما در این مطلب مودم و روتر را بررسی نمودیم و به تفاوتهای میان این دو دستگاه پرداختیم. اگر شما قصد دارید یک اتصال اینترنت برای شبکه خانگی یا شبکه محلی خود ایجاد کنید، به یک مودم برای اتصال به سرویس دهنده ISP نیاز دارید.
ولی اگر تعداد سرویس گیرندههای شبکه زیاد است؛ یا میخواهید از فایروال سخت افزاری استفاده کنید، تهیه روتر برای شبکه شما ضروری است. البته با مطالعه موارد بیان شده حتماً تا کنون باید متوجه شده باشید که به دنبال خرید روتر هستید یا خرید مودم. امید است که بتوانید خرید مناسبی را با توجه به سلیقه خود تجربه کنید.
سوالات متداول
اصلیترین تفاوت مودم با روتر چیست؟
روتر و مودم دارای تفاوتهای زیادی هستند که اصلیترین تفاوت آنها، تعداد پورت و تفاوت در IP و محدوده منطقه پوشش دهی شبکه است. درواقع مودم باعث میشود شما به اینترنت متصل شوید؛ ولی روتر به کاربران امکان توزیع اینترنت میان دستگاههای مختلف درون شبکه خانگی را میدهد.
مودم بهتر است یا روتر؟
شما خودتان باید به جواب این سوال برسید که مطمئناً ببا مطالعه مطالب بیان شده، میتوانید این تصمیم را بگیرید که مودم بهتر است یا روتر و شما به کدام یک نیاز دارید.
نحوه کار مودم و روتر چگونه است؟
لازم به ذکر است که مودم جهت اتصال به شبکه اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد؛ ولی روتر برای توزیع اینترنت، میان دستگاههای مختلف درون شبکه خانگی استفاده میشود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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