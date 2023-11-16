نتوانستیم انتظارات مالی پرستاران را فراهم کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در آئین گرامیداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: در این دو سال بیش از آنچه از اهداف و برنامههای دانشگاه انتظار داشتیم افتخاراتی را کسب کردیم و این موفقیت میسر نمیشد مگر با همدلی، رفاقت، صمیمیت، محبت و احساس تعلق خاطر تک تک همکاران دانشگاه.
وی با اشاره به حمایت دانشگاه از پرستاران، گفت: اگرچه نتوانستیم آنچه به لحاظ مالی شایسته شما است را فراهم کنیم اما با توجه به بودجه و بضاعت دانشگاه و کشور تلاش کردیم اصلاحاتی را ایجاد کنیم.
قناعتی با تاکید بر شفافیت فرآیندهای مالی دانشگاه، افزود: قطعاً این اعتماد در بین همکاران دانشگاه وجود دارد اما فرایندهای مالی دانشگاه از شفافیت لازم برخوردار و قابل نظارت است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه راه طولانی و پرافتخار دانشگاه ادامه دارد، گفت: در این مدت پروژههای نیمه کارهای که بعضاً ۲۰ سال متوقف شده بود از سر گرفته شد. بیمارستان اسلامشهر، مرکز بین المللی علوم اعصاب ایرانیان، بیمارستانهای شریعتی ۲، فارابی، روزبه و پروژه ۶۰۰ تختخوابی انستیتو کانسر نمونهای از اقداماتی است که در این مدت پیگیری شده است. در عرصههای آموزشی، پژوهشی و نرم افزاری نیز برنامههای متعددی در حال انجام است.
در ادامه، سعید ناطقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با قدردانی از زحمات کادر پرستاری که در روزهای سخت همهگیری کرونا و تنگناهای مالی، محکم و استوار ایستادگی کردند و باعث سرافرازی کشور شدند، گفت: در این دو سال تلاش کردیم فرآیندهای دانشگاه در راستای تأمین منافع پرستاران و احقاق حقوق آنان اصلاح شود.
وی، برقراری قانون بهرهوری برای کمک پرستاران را از جمله اقدامات اصلاحی دانست و افزود: با همکاری مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه، با وجود بار مالی قانون بهرهوری، این امکان برای کمک پرستاران فراهم شد.
ناطقی از رئیس دانشگاه در حمایت از کادر درمان قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با تداوم این حمایتها شرایط کادر درمان در آینده بهبود یابد.
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