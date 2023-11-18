اجرای عملیات سایت موزه نبرد چالدران با ۸۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عبدالله نژاد در بازدید از روند احداث سایت موزه جنگ چالدران اظهار کرد: عملیات اجرایی سایت موزه نبرد چالدران با اعتبار بیش از ۸۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.

وی با اعلام اینکه چالدران با داشتن جاذبه‌های تاریخی و طبیعی فراوان نتوانسته به جایگاه اصلی برسد افزود: توجه به زیر ساخت‌های گردشگری در چالدران یکی از نیازهای اساسی است.

عبدالله نژاد با اشاره به اینکه ارائه خدمات به گردشگر نیازمند زیر ساخت‌های گردشگری است افزود: در جهت ارائه خدمات بهتر به گردشگران عملیات اجرایی سایت موزه باز جنگ چالدران به وسعت بیش از ۴ هکتار آغاز شده است.

وی با تاکید به اینکه سایت موزه جنگ چالدران به یاد ۲۷ هزار شهید که برای دفاع از کشور جان خود را فدا کرده‌اند احداث می‌شود، یادآور شد: این سایت موزه در ۵ بخش، ساختمان پشتیبانی، سروستان، باغ مقادر، جاده رشادت و قبرستان فعلی اجرایی می‌شود.

فرماندار چالدران با اشاره به تخصیص و تصویب بیش از ۱۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های حوزه میراث فرهنگی شهرستان در دولت سیزدهم افزود: سایت موزه جنگ چالدران با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد و تخصیص و تصویب بیش از ۸ میلیارد تومان در حال اجرا است که امیدواریم با تسریع در انجام این طرح در آینده شاهد افتتاح آن باشیم.