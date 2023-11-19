تیم ملی فوتسال ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال ایران در فینال پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در سائوپائولو برزیل به مصاف تیم پرقدرت سوئد رفتند و پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی، در ضربات پنالتی ۳ بر صفر به برتری رسید و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

مهدی کرمعلی، علی اکبر احمدوند، اسماعیل دژه، علیرضا مختارآبادی و مصطفی حیدری ترکیب تیم ملی ایران را در این دیدار تشکیل دادند.

گل‌های تیم ایران توسط علیرضا مختارآبادی در وقت قانونی و اسماعیل دژه، علی اکبر احمدوند و علیرضا مختارآبادی در ضربات پنالتی به ثمر رسید و هر سه پنالتی تیم سوئد توسط مهدی کرمعلی مهار شد.

در دیدار رده بندی نیز تیم ژاپن با نتیجه ۳ بر ۲ تیم تایلند را شکست داد و سوم شد.