به گزارش خبرگزاری مهر، داعش در فرایند تبلیغی و در دوره‌های فراز و نشیب خود از شیوه‌های مختلفی برای جذب نیرو بهره برده است؛ این شیوه تبلیغی، از یک دیدگاه، وامدار پیشینه رسانه‌ای جریان‌های سلفی جهادی از افغانستان تاکنون و از دیدگاه دیگر، چه‌بسا وامدار شیوه نگاه تبلیغی بعث عراق در ایجاد رعب و وحشت در میان مخاطبان است.

در این تحقیق که تأملی است در استراتژی جریان‌ها و سازمان‌های تبلیغ روش‌های جذب و سازماندهی داعش، تلاش می‌شود تا با استفاده از منابع دست اول و تولیدات تبلیغی و رسانه‌ای و با توجه به دسترسی به بسیاری بلکه بیشتر تولیدات رسانه‌ای این گروه، تبیین و تحلیلی درباره شیوه‌های تبلیغی آن بیان شود.

پرسش اصلی پژوهش این است که داعش از چه شیوه‌های تبلیغی بدیع و متمایزی برای جذب و اقناع مخاطبان خود بهره می‌برد؟

در این پژوهش ابعاد مختلف تبلیغ داعش، با توجه به منابع و اسنادی که در دسترس قرار دارند، بررسی می‌شوند. همچنین بیشتر بر اسنادی که داعش منتشر کرده و به ویژه تولیدات رسانه‌ای داعش تکیه شده است و با توجه به اینکه اخبار و گزارش‌های غیردقیق بسیاری درباره این گروه وجود دارد، در این نوشته تلاش شده است تا حد امکان از این‌گونه نوشته‌ها استفاده نشود و بیشتر بر اسناد خود داعش استناد شود.

این اثر دارای دو بخش اصلی است. نویسنده در بخش نخست به بررسی مبانی و کلیات تبلیغ داعش، شامل گفتمان و پادگفتمان و کلیاتی درباره دعوت و تبلیغ و مبلغان داعش و معرفی برخی مبلغان می‌پردازد و در بخش دوم جایگاه دعوت در ساختار داعش به ویژه در دیوان‌الدعوة و المساجد و دیوان‌الحسبه و به طور خاص دیوان الاعلام المرکزی را مورد تحلیل قرار می‌دهد.

در بخشی از مقدمه کتاب داعش چنین معرفی شده است:

«داعش، گروهی منتسب به جریان سلفی جهادی به شمار می‌رود که ریشه‌های شکل‌گیری این گروه به ارتباط ابومصعب الزرقاوی با ابومحمد المقدسی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی در افغانستان بازمی‌گردد. پس از اشغال عراق به‌دست آمریکایی‌ها در سال ۲۰۰۳ میلادی، ابومصعب الزرقاوی، رهبر شاخه القاعده در عراق معرفی شد و با کشته‌شدن او در سال ۲۰۰۶ میلادی ابوعمر البغدادی دولت عراق اسلامی را تشکیل داد. او نیز در سال ۲۰۱۰ میلادی کشته شد و ابوبکر بغدادی به‌عنوان امیر دولت عراق اسلامی منصوب شد. پس از شکل‌گیری ناآرامی‌های سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی در جهاد عرب و به ویژه سوریه، دولت عراق اسلامی از خلأ به‌وجود آمده در سوریه استفاده کرد و با انتقال بخشی از قدرت خود به سوریه با نام جبهةالنصره و سپس اعلام انحلال آن، دولت اسلامی عراق و شام را تأسیس کرد.»

کتاب پندار برساخته؛ روش‌های دعوت، جذب و سازماندهی داعش تألیف یاسر قزوینی حائری در قطع رقعی، ۱۷۶ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه توسط انتشارات پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام منتشر و راهی بازار نشر شده است.