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۳۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۵۶

فقط به اتهام طراحي حمله به سفارت اردن در عراق صورت گرفت ؛

دادگاه امنيتي اردن زرقاوي را تنها به 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم كرد !

دادگاه امنيتي دولت اردن به طور غيابي ابومصعب الزرقاوي اردني الاصل سركرده شبكه القاعده در عراق را تنها به اتهام طراحي حمله به سفارت اردن در بغداد به 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم كرد اين در حالي است كه اين دادگاه سال 2002 الزرقاوي را به اتهام قتل يك ديپلمات آمريكايي به اعدام محكوم كرده بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،‌دادگاه امنيتي اردن امروز يكشنبه ابومصعب الزرقاوي تروريست اردني كه اكثر عمليات تروريستي عليه شيعيان عراق را طراحي و سازماندهي مي كند به اتهام طراحي حملات تروريستي از جمله حمله به سفارت اردن در عراق به طور غيابي به 15 سال حبس با اعمال شاقي محكوم كرد.

اين در حالي است كه دادگاه امنيتي اردن در آوريل 2002 ابومصعب الزرقاوي را به اتهام قتل يك ديپلمات آمريكايي به اعدام محكوم كرده بود.

الزرقاوي از سال 1999 ميلادي از اردن فرار كرد و آمريكاييها ظاهرا وي را دشمن اول خود در عراق تلقي مي كنند و براي دستگيري وي 25 ميليون دلار نيز پاداش تعيين كرده اند .

شايان ذكر است سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با محكوم كردن مشاركت اردني ها در حملات تروريستي در عراق بويژه عليه شيعيان ، از شاه اردن خواست تا ضمن عذر خواهي از ملت عراق ، نسبت به پيگرد ودستگيري تروريست ها و جلوگيري از ورود آنها به عراق اقدام كند.

کد مطلب 166969

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