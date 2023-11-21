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کد مطلب 5945807
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۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۶

آغاز رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه

آغاز رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه

تصاویری از آغاز رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه را مشاهده می‌کنید.

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