دریافت 2 MB کد مطلب 5945807 https://mehrnews.com/x33yq2 ۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۶ کد مطلب 5945807 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳۰ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۶ آغاز رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه تصاویری از آغاز رزمایش تاکتیکی نیروی زمینی سپاه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط ثمره درخت غرس شده سردار سلیمانی به خوبی قابل مشاهده است ایران؛ مهمترین موضوع و دغدغه اسلامی ندوشن/نمیرم از این پس که من زنده ام ۷۳۶ برنامه به مناسبت هفته بسیج در خمینیشهر برگزار میشود دشمنان چهرهی واقعی خود را در غزه نشان دادند رونمایی از نسل نوین بیمارستان فوق تخصصی سیار سپاه تجمع بزرگ گردانهای الی بیتالمقدس در تهران/ دیدار و سرکشی از ۶ هزار خانواده شهید در هفته بسیج برچسبها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاه رزمایش نیروی زمینی سپاه
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