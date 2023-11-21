سرهنگ جواد فصیحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اصفهان با اشاره به اینکه در طول هفته بسیج هر پایگاه بسیج از یک تا چهار برنامه برگزار میکنندگفت: امسال ۳۵ یادواره شهید در رده محلی و شهرستانی در خمینی شهر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امسال دو یادواره شهید شاخص سه یادواره شهدای دانش آموزی ۲۸ یادواره شهدای محلی در پایگاه بسیج برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه خمینی شهر با اشاره مواضع و سخنان مقام معظم رهبری در مورد انتخابات مجلس گفت: با هدف تشویق و مشارکت همگانی مردم خمینی شهر در انتخابات در سه حوزه سلامت، امنیت و مشارکت همگانی در کلیه پایگاه‌های بسیج خمینی‌شهر جلسات روشنگری و جهاد تبیین برگزار می‌شود.

سرهنگ فصیحی افزود: از جمله برنامه‌های ما تجلیل از ۴۵۰ نفر از بانوان فعال در حوزه تذکرلسانی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با حضور جانشین سپاه صاحب الزمان (عج)، برگزاری همایش خانوادگی خانه پایدار توسط مرکز مشاوره مهر ماندگار با موضوع آموزش مشاوره خانوادگی، تجلیل از هیئت‌های مذهبی فعال و شرکت کننده در مراسم ۲۵ محرم و روز شهادت حضرت زین العابدین (ع)، تجلیل رتبه برتر کنکور دختر، برگزاری سوگواره غزه با حضور گروهای برتر سرود با مشارکت مرکز دارالقرآن اهل بیت علیهم‌السلام می‌باشد.

وی با اشاره به برگزاری مراسم یادواره شهید مدافع حرم عبدالرضا مجیری با حضور آیت الله مهدوی گفت: همایش اقتدار بسیج روز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم در محل مصلی نمازجمعه خمینی شهر برگزار می‌گردد.