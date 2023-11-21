به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت مقام پرستار در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: پرستاری یک شغل عادی نیست و هدف اصلی شاغلان این حرفه کسب رضایت خداوند است و بعد معنوی آن بر دیگر بخش های آن برتری دارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پرستاری یک شغل معنوی است و می توان فعالان این حوزه را روحانیان عرصه سلامت دانست.

وی ادامه داد: پرستاران نقش مهمی در مسیر انقلاب داشته اند و در زمینه پیشرفت این نهضت وظایف سنگینی را بر دوش کشیده اند.

عین اللهی خطاب به پرستاران تصریح کرد: درخواست ما از شما به روز رسانی اطلاعات و مهارت ها، تلاش مستمر در پژوهش، دقت زیاد و احساس مسوولیت، توجه به احساسات، عواطف، اعتقادات و حریم بیمار، برخورد مناسب با بستگان بیمار و حفظ اسرار وی است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: روایات مختلفی از ائمه اطهار (س) در خصوص جایگاه مراقبت و پرستاری از بیماران بیان شده است که همه آنها نشان از جایگاه والا پرستاران دارد.

وی با اشاره به رشادت های پرستاران در دوران دفاع مقدس و دوران سخت کرونا اظهار کرد: پرستاران با از خود گذشتگی در این ایام تاریخ ساز شدند و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشتند.