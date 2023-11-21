به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله گزارشهای استخراج شده بنیاد ملی بازیهای رایانهای از پیمایش ملی مصرف بازیهای دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۰، معاونت پژوهش این بنیاد گزارشی از شاخصترین اطلاعات در خصوص استفاده از پلتفرم رایانه در میان بازیکنان ایرانی را منتشر کرده است.
در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۹ درصد از بازیکنان که شامل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند، اعلام کردهاند که از پلتفرم رایانه استفاده میکنند.
مقایسه ترکیب سنی بازیکنان رایانهای و کل بازیکنان در ایران نیز نشان میدهد که نسبت بازیکنان رایانهای در گروههای سنی نوجوان و جوان بیش از نسبت این گروههای سنی در مجموع بازیکنان ایرانی است.
بازیکنان رایانهای به طور میانگین ۱۶۲ دقیقه در روز بازی میکنند و در این بین به طور میانگین ۵۶ دقیقه در روز تنها با پلتفرم رایانه بازی میکنند.
تصویر زیر شاخصترین اطلاعات بازیکنان رایانه در ایران را نشان میدهد.
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