  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۴

تاکید بر رفاه و معیشت ورزشکاران؛

هاشمی: حفظ قهرمانان از رسالت‌های وزارت ورزش است

هاشمی: حفظ قهرمانان از رسالت‌های وزارت ورزش است

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به دیدار اهالی ورزش با رهبر انقلاب گفت: حفظ قهرمانان از رسالت‌ها و وظایف وزارت ورزش و جوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مدال آوران، قهرمانان، ورزشکاران و مسئولان ورزش صبح امروز چهارشنبه با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

کیومرث هاشمی وزیر ورزش با اشاره به این دیدار گفت: امروز روز خوبی برای جامعه ورزش است که خدمت مقام معظم رهبری هستیم و یک فرصتی است که از بیانات و رهنمودهای حضرت آقا استفاده کنیم.

هاشمی ادامه داد: جمعی که امروز در محضر حضرت آقا هستند مجموع مدال آوران و قهرمانانی هستند که توانستن طی یکسال گذشته در ۳۶ رشته ورزشی بیش از ۵۰۰ مدال را کسب کنند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: طبق گفته مقام معظم رهبری باید بتوانیم قهرمانان را حفظ کنیم و برای حفظ قهرمانان لازم است که به رفاه و معیشت آنها توجه شود و حفظ قهرمانان از رسالت‌ها و وظایف وزارت ورزش و جوانان است.

کد مطلب 5946845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها