به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مدال آوران، قهرمانان، ورزشکاران و مسئولان ورزش صبح امروز چهارشنبه با مقام معظم رهبری دیدار کردند.

کیومرث هاشمی وزیر ورزش با اشاره به این دیدار گفت: امروز روز خوبی برای جامعه ورزش است که خدمت مقام معظم رهبری هستیم و یک فرصتی است که از بیانات و رهنمودهای حضرت آقا استفاده کنیم.

هاشمی ادامه داد: جمعی که امروز در محضر حضرت آقا هستند مجموع مدال آوران و قهرمانانی هستند که توانستن طی یکسال گذشته در ۳۶ رشته ورزشی بیش از ۵۰۰ مدال را کسب کنند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: طبق گفته مقام معظم رهبری باید بتوانیم قهرمانان را حفظ کنیم و برای حفظ قهرمانان لازم است که به رفاه و معیشت آنها توجه شود و حفظ قهرمانان از رسالت‌ها و وظایف وزارت ورزش و جوانان است.