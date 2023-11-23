به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی ظهر پنج شنبه در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی ایران در تبریز اظهار کرد: سال‌هاست همایش توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز برگزار می‌شود که قطب تجارت، بخش خصوصی و مرکز تمدن‌سازی ایران است.

وی افزود: در موضوع صادرات غیر نفتی ما ابتدا باید ببینیم کجا ایستاده‌ایم، در وهله‌ی بعد باید مسیری را که بخش خصوصی و دولتی قرار است به طور مشترک طی کنند، بررسی کرده و در آخر موانعی را که سرعت‌گیر حرکت به سمت اهداف است را بشناسیم.

خاندوزی گفت: طبق آمار ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در حوزه تجارت خارجی، میزان واردات ما ۲۴.۷ تن به ارزش ۴۲.۱ میلیارد دلار بوده که ۴ درصد از نظر وزنی و ۱۲ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: در این ۸ ماهه ۹۰ میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش ۳۲ میلیارد دلار را در آمار خود داریم که در مقایسه با ۸ ماهه اول سال گذشته ۲۷ درصد افزایش وزنی و ۱.۶ درصد افزایش ارزشی داشته است.

خاندوزی این تفاوت در ارقام و درصدها را ناشی از عدم پیچیدگی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ما نیازمند این هستیم که به سمت اقتصادی فناورانه با پیچیدگی‌های بیشتر روی بیاوریم و به جای صادرات احجام وزین وسنگین روی کالاهای فناورانه تمرکز کنیم.

وی تاکید کرد: در ظاهر تراز تجاری کشور مثبت نیست اما باید توجه داشته باشیم که این موضوع مربوط به کاهش قیمت‌های جهانی و بین‌المللی است و نه داخلی.

رئیس اقتصاد و دارایی کشور اذعان کرد: ما در حال‌حاضر در مرحله گذر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد متکی بر تولید صادرات‌محور و دانش‌بنیان هستیم و باید با تمام قوا به سمت این هدف حرکت کنیم و این همایش نیز باید در این راستا سیاست‌گذاری کند.

خاندوزی تاکید کرد: کشورها اگر به دنبال رقابت‌پذیری با یکدیگر هستند، باید ریشه‌های رقابت‌پذیری تولید کالاها را در داخل کشور بر مبنای کیفیت و فناوری تقویت کنند، بنابراین مواجهه‌ی تزئینی با صادرات برای کشوری که نیازمند تأمین مازاد ارزی است، کاملاً غلط است.

وی گفت: دولت باید ممنوعیت‌های صادراتی را از میان بردارد تا صادرکنندگان با بخشنامه‌های ناگهانی غافلگیر نشوند و اگر قرار است دستورالعملی صادر شود، دستگاه‌ها ملزم هستند دست کم از یک ماه پیش آن را اعلام کنند، چراکه سیاستگذاران نباید به صورت غیر مترقبه، تمام حساب و کتاب چند ماهه‌ی سرمایه‌گذار را به هم بریزند.

خاندوزی در پایان گفت: امیدواریم این همایش در سال‌های آینده نیز در تبریز خوش‌نام و درخشان با هدف برداشتن تمرکز از صادرات تمرکز گرا بر روی نفت برگزار شود.