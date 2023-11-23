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کد مطلب 5948135
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۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲

گزارش هادی عامل از دیدار قهرمانان بازی‌های آسیایی با رهبر انقلاب

گزارش هادی عامل از دیدار قهرمانان بازی‌های آسیایی با رهبر انقلاب

تصاویری از گزارش دیدار قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی با رهبر انقلاب را مشاهده می‌کنید.

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