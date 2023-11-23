دریافت 43 MB کد مطلب 5948135 https://mehrnews.com/x33znx ۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲ کد مطلب 5948135 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ آذر ۱۴۰۲، ۲۲:۰۲ گزارش هادی عامل از دیدار قهرمانان بازیهای آسیایی با رهبر انقلاب تصاویری از گزارش دیدار قهرمانان ورزشی و مدالآوران بازیهای آسیایی و پارا آسیایی با رهبر انقلاب را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط گلزار شهدای آستارا گلباران شد توسعه علم و فناوری یکی از خطوط مقدم مبارزه با استکبار است/ پیشرفتهای علمی دشمن را به انفعال میکشد بسیج تفکر اخلاص و ثبات قدم و استواری در راه حق است نقش روحانیت در پیروزی انقلاب غیر قابل انکار است تفکر بسیجی یعنی رفع کاستیها با تلاش و ایمان برچسبها هادی عامل رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای ورزش ورزشکاران
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