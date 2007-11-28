اصفهان میزبان انتخابی تیم ملی کشتی آزاد است / اراک و قزوین داوطلب میزبان انتخابی جام یادگار امام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی با تأیید خبر فوق گفت: اصفهان گزینه اصلی فدراسیون کشتی برای رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا است و این در حالی است که دو شهر اراک و قزوین نامزدهای اصلی میزبانی رقابت‌های کشتی فرنگی انتخابی جام یادگار امام (ره) هستند. در چند روز آینده میزبان این رقابت‌ها به طور دقیق مشخص می‌شود.

براساس این گزارش رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا روزهای 20 و 21 دی ماه و رقابت‌های انتخابی جام یادگار امام (ره) نیز بین روزهای 3 تا 8 دی‌ماه برگزار خواهد شد.