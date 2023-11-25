به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از مردم خواست تا برای کمک و حمایت از مردم محروم سراسر کشور، بسیج شوند. ایشان فرمودند: «شما مردم شریف ایران، اکنون با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت، بسیج شوید و با تأیید الهی به نجات مردم مستضعف، کمر همت ببندید.»

«نیروی مقاومت بسیج» در ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ به‌طور قانونی رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق گرفت. از آن دوران تاکنون سازمان بسیج مستضعفان در کشور به فعالیت‌های مختلف برای محرومیت‌زدایی و کمک‌رسانی به مردم مناطق محروم اقدام می‌کند.

بسیج در راستای فعالیت خود، در عرصه فرهنگ و هنر نیز ورود پیدا کرده است و رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری را برگزار می‌کند. سازمان بسیج هنرمندان کشور یکی از بخش‌های سازمان بسیج است که در حوزه فرهنگی و هنری فعالیت دارد، این سازمان با تمام نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در حوزه فرهنگ و هنری فعالیت دارند از جمله وزارت میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همکاری دارد.

سازمان بسیج هنرمندان دارای انجمن‌های عکس، فیلم، شعر، تئاتر، خوشنویسی، صنایع دستی، هنرهای آئینی، ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی و موسیقی و سرود است. این انجمن‌ها در تمامی شهرستان‌های کشور مشغول به فعالیت هستند و علاقه‌مندان به آشنایی با مقوله‌های فرهنگی و هنری و فعالیت در این عرصه‌ها را جذب و آموزش می‌دهند.

همچنین این سازمان در حوزه‌های مختلف هنری، جشنواره‌های متعددی را برگزار می‌کند.

همزمان با «هفته بسیج» با جواد جمیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان گفت‌وگویی را درباره روند فعالیت این سازمان، چشم‌اندازی که برای خود مدنظر قرار داده است و تأثیرگذاری سازمان بسیج هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر کشور انجام دادیم.

سازمان بسیج هنرمندان در عرصه فرهنگی و هنری جایگاه تعریف‌شده‌ای کسب کرده است

جمیری در این گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره این‌که سازمان بسیج هنرمندان تا چه حد توانسته در عرصه فرهنگی و هنری جایگاه مد نظر خود را کسب کند، یادآور شد: سازمان بسیج هنرمندان در عرصه فرهنگی و هنری با توجه به اهدافی که برای خود در نظر گرفته، توانسته است جایگاه تعریف شده‌ای را کسب کند. این سازمان تلاش کرده برای توانمندسازی اعضای خود، تقویت و تثبیت جایگاه هویتی انجمن‌ها و گروه‌های هنری، شتاب‌دهی، توانمندسازی و شبکه‌سازی انجمن‌ها و گروه‌های هنری در سراسر کشور، ایجاد کرسی اندیشه‌ای در راستای گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری در قالب انجمن تخصصی پژوهشی هنر انقلاب و یکپارچه سازی جذب، آموزش و حمایت از تولید آثار هنری و شبکه تخصصی خود با محوریت انجمن‌های هنری و ادبی به جایگاه مدنظر خود نزدیک شود.

وی درباره چشم‌اندازی که برای سازمان بسیج هنرمندان مدنظر گرفته است، توضیح داد: چشم‌انداز سازمان بسیج هنرمندان در افق گام دوم، مجموعه‌ای پویا با حضور پرطراوت هنرمندان جوان متعهد ایران اسلامی و مامن آحاد هنرمندان به‌ویژه جوانان است که مبتنی بر هنر و با رویکرد دینی و انقلابی با تولیدات هنری و ارزشی در فضایی حرفه‌ای فعالیت می‌کند. سازمان بسیج هنرمندان با مؤلفه‌های «مامن و مرجع هنرمندان متعهد و انقلابی»، «دارای فرهنگ، هنر و ادب توسعه یافته، بالنده و پویا»، «الهام‌بخش آحاد هنرمندان به‌خصوص جوانان هنرمند وانقلابی»، «حضور هوشمندانه هنرمندان در میدان‌های هنری و ادبی»، «ارایه قدرت و توان کافی برای حمایت و حضور مؤثر و کارآمد در عرصه تولیدات هنری و ادبی کشور»، «دارای تشکل‌ها و انجمن‌های هنری ادبی توانمند برای به‌کارگیری در خلاءها و نیازهای انقلاب اسلامی»، برشمرده می‌شود.

دغدغه نبود تعامل مابین سازمان‌های دیگر با بسیج هنرمندان

جمیری درباره دغدغه‌های مدنظر سازمان در عرصه فرهنگ و هنر و روند پرداختن به آن‌ها تصریح کرد: نبود تعامل مابین سازمان‌های دیگر در بسیج و خارج آن، درگیر نبودن هنرمندان و مدیریت صفی و میانی سازمان‌ها در نظام تصمیم‌گیری، ضعف در هم‌افزایی بین دستگاهی در سازمان بسیج هنرمندان و عدم اتصال به بازارهای تولید، ضعف در آینده‌پژوهی (با رویکرد آینده‌سازی) حوزه فرهنگ و هنر، دغدغه‌های سازمان بسیج هنرمندان کشور است که در جهت رفع آن‌ها اقدام می‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان کشور تاکید کرد: بسیج هنرمندان تلاش کرده با هر سازمان و دستگاه فرهنگی و هنری که زمینه هم‌کاری را فراهم کند، هم‌راهی و هم‌افزایی داشته باشد و هدف خود را تولید ارزش افزوده در تعامل با آن‌ها تعریف کرده است. برنامه‌های ۲ ساله اخیر این سازمان گواه این موضوع است. تلاش شد تا در طراحی و برنامه‌ریزی رویدادها و برنامه‌های این مجموعه از هم‌فکری هنرمندان عضو و مدیران استانی کمک گرفته شود. همچنین با تشکیل انجمن مبانی هنر انقلاب تلاش شود تا در خصوص مبانی و آینده‌نگری در این زمینه پژوهش شود.

شبکه‌سازی هنرمندان انقلابی در راستای جبهه‌سازی فرهنگی و ادبی

وی در پاسخ به این پرسش که برای رسیدن به تأثیرگذاری هر چه بیشتر سازمان بسیج هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر، چه برنامه و روندی مدنظر است؟ یادآور شد: بسیج هنرمندان یکی از سازمان‌های فرهنگی و هنری است که به ترویج هنر و فرهنگ در جامعه می‌پردازد. برای رسیدن به تأثیرگذاری هر چه بیشتر در عرصه فرهنگ و هنر، سازمان بسیج هنرمندان کلان برنامه‌هایی را برای اعضای خود در نظر دارد که از جمله آنها می‌توان به شبکه‌سازی هنرمندان انقلابی در راستای جبهه‌سازی فرهنگی و ادبی، تولید آثار اثرگذار و اقدامات جریان‌ساز فرهنگی هنری، تولید و نشر آثار هنرمندانه سمعی و بصری برای تقویت امید در جامعه، تقویت و توسعه انجمن هنری و ادبی، شناسایی و شبکه‌سازی نخبگان، فرهیختگان و ایجاد هم‌گرایی اشاره کرد.

جمیری ادامه داد: اما برنامه‌هایی مانند برگزاری جشنواره‌های هنری، نمایش و نقد فیلم، کتاب، برنامه شب شعر، سلسله جلسات جهاد تبیین ویژه بانوان هنرمند، کارگاه‌های آموزشی تخصصی هنری، همایش و سلسله جلسات روشنگری و بصیرت‌افزایی ویژه هنرمندان و ایجاد کرسی اندیشه‌ای در راستای گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری در قالب انجمن تخصصی پژوهشی هنر انقلاب از برنامه‌های میدانی پیش‌بینی شده سازمان بسیج هنرمندان برای شبکه خود و کمک به حوزه فرهنگ و هنر است.

طراحی برنامه‌ها بر اساس نیازهای فرهنگی و هنری مناطق مختلف ایران

رییس سازمان بسیج هنرمندان درباره این‌که آیا آسیب‌شناسی و نیازسنجی مستمری برای نیازهای فرهنگی و هنری از سوی این سازمان به صورت مستمر انجام می‌شود؟ اظهار کرد: در کلان برنامه‌های سال، شش ماهه دوم هر سال برنامه‌های سال جاری ارزیابی، آسیب‌شناسی و نقاط قوت و ضعف هر کدام استخراج و برای طراحی برنامه‌های سال آینده نقاط ضعف و آسیب‌ها اصلاح می‌شود. اما در پایان هر برنامه هم برنامه اجراشده بررسی و نقاط ضعف مشخص می‌شود و در برنامه‌های بعدی سال سعی می‌شود ضعف‌ها اصلاح شود. اما نکته مهم این‌که عموماً طراحی و اعلام برنامه‌های سال براساس نیازهای فرهنگی و هنری زیست‌بوم مناطق مختلف ایران و نیازسنجی‌های انجام شده توسط دفاتر استانی، انجام می‌شود. این نیازسنجی‌ها به منظور شناسایی نیازها و علایق جامعه هدف، برنامه‌ریزی و سازماندهی می‌شود و اقدامات فرهنگی و هنری بر اساس آن‌ها انجام شده‌اند.

وی درباره این که برنامه سازمان بسیج هنرمندان برای ارتباط و تعامل هرچه بیشتر با هنرمندان و تداوم این ارتباط و تعامل چیست؟، تاکید کرد: برنامه این سازمان برای ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با هنرمندان، برگزاری جلسات، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های هنری و ادبی و برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی است. این رویدادها به هنرمندان فرصت می‌دهد تا با فعالیت‌ها و برنامه‌های بسیج هنرمندان آشنا شوند و ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند و قاعدتاً بسیج هنرمندان نیز از تجربیات و نظرات هنرمندان بهره‌مند می‌شود.