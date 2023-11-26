۴خانواده استان بوشهری ناجی بیمار نیازمند عضو شدند

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید احسان علوی از خورموج، حمید تمیزی از برازجان، بانی ترک از بنک کنگان و محمود احسان بخش از آبدان عزیزانی بودند که خانواده مهربانشان با رضایت به اهدای عضو بانی کار بزرگی شدند که نتیجه آن امیدواری به زندگی و نجات بیماران نیازمند به عضو بود.

وی اضافه کرد: مرحوم احسان بخش در شیراز و سید احسان علوی نوجوان ۱۵ ساله خورموجی روز گذشته ۴ آذر ماه قلب، کبد و کلیه‌های خود را در بیمارستان سینا تهران اهدا کردند.

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تقدیر از کار خداپسندانه و بزرگ خانواده‌های مهربان این عزیزان آرزوی صبر و طلب آمرزش برای آن عزیزان کرد.