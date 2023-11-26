  1. استانها
  2. بوشهر
۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

طی ۱۰ روز؛

۴خانواده استان بوشهری ناجی بیمار نیازمند عضو شدند

بوشهر- رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: طی ۱۰ روز، چهار خانواده نوعدوست استان با رضایت به اهدای عضو عزیزانشان ناجی چندین بیمار نیازمند به عضو شدند.

علیرضا باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سید احسان علوی از خورموج، حمید تمیزی از برازجان، بانی ترک از بنک کنگان و محمود احسان بخش از آبدان عزیزانی بودند که خانواده مهربانشان با رضایت به اهدای عضو بانی کار بزرگی شدند که نتیجه آن امیدواری به زندگی و نجات بیماران نیازمند به عضو بود.

وی اضافه کرد: مرحوم احسان بخش در شیراز و سید احسان علوی نوجوان ۱۵ ساله خورموجی روز گذشته ۴ آذر ماه قلب، کبد و کلیه‌های خود را در بیمارستان سینا تهران اهدا کردند.

رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن تقدیر از کار خداپسندانه و بزرگ خانواده‌های مهربان این عزیزان آرزوی صبر و طلب آمرزش برای آن عزیزان کرد.

کد خبر 5950539

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها