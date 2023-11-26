ارتش رژیم صهیونیستی گروه سوم اسیران نزد حماس را تحویل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم سومین گروه از اسیران نزد حماس را تحویل گرفته است.

گردان‌های قسام نیز اعلام کرد که در قالب توافق آتش‌بس موقت و تبادل اسیران ۱۳ اسیر صهیونیست، ۳ شهروند تایلندی و یک شهروند روسی را به صلیب سرخ تحویل داده است.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که این مرحله از تحویل اسیران صهیونیست در نقطه‌ای مرزی میان غزه و اراضی اشغالی انجام شده و این بار مرز مصر محل تحویل اسیران نبوده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز محل تحویل اسیران صهیونیست را شمال غزه عنوان کرد. شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که اسیران صهیونیست در مسیر حرکت به سمت گذرگاهی در نزدیکی شهرک صهیونیستی «کیبوتس بئیری» هستند.

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که حال عمومی اسیران صهیونیست آزاد شده خوب است.

از سوی دیگر رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند که در مقابل آزادی گروه سوم اسیران صهیونیست، ۳۹ کودک فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند.

همچنین بر اساس گزارش‌های ارسالی، ارتش رژیم صهیونیستی به سوی فلسطینیانی که اطراف زندان «عوفر» در اراضی اشغالی جهت استقبال از اسیران فلسطینی تجمع کرده‌اند، گاز اشک‌آور پرتاب کرده تا آن‌ها را متفرق کند.

گفتنی است شب گذشته نیز جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی اعلام کرد که ۱۳ اسیر صهیونیست و ۷ شهروند خارجی را به صلیب سرخ تحویل داده و آزاد کرده است. در مقابل رژیم صهیونیستی نیز ۳۹ اسیر زن و کودک فلسطینی را آزاد کرد.

دو روز پیش نیز در چارچوب آتش‌بس موقت میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین، در مقابل آزادی ۱۳ اسیر صهیونیست ۳۹ اسیر زن و کودک فلسطینی از زندان‌های این رژیم آزاد شدند. همراه این ۱۳ اسیر صهیونیست ۱۲ شهروند تایلندی نیز خارج از توافق آتش‌بس توسط جنبش حماس آزاد شدند.