انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است/ لزوم توسعه زیرساختی

به گزارش خبرنگار مهر. آیت الله سید نصیر حسینی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی، افزود: زیرساخت همه بخش‌ها و محورها مسئله فرهنگ است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است، بر توجه مطلوب به ظرفیت‌های فرهنگی و ارتقای آن تاکید کرد.

امام جمعه یاسوج خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق استان به دلیل مشکلات مالی و اعتباری مسجد نداریم.

حسینی افزود: نیاز است توجه ویژه ای به ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در استان شود.

حسینی ابراز داشت: اگر ما در حوزه فرهنگ هزینه کنیم، نتیجه بخش خواهد بود.