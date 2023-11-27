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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است/ لزوم توسعه زیرساختی

انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است/ لزوم توسعه زیرساختی

یاسوج_ نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر. آیت الله سید نصیر حسینی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی، افزود: زیرساخت همه بخش‌ها و محورها مسئله فرهنگ است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی است، بر توجه مطلوب به ظرفیت‌های فرهنگی و ارتقای آن تاکید کرد.

امام جمعه یاسوج خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق استان به دلیل مشکلات مالی و اعتباری مسجد نداریم.

حسینی افزود: نیاز است توجه ویژه ای به ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی در استان شود.

حسینی ابراز داشت: اگر ما در حوزه فرهنگ هزینه کنیم، نتیجه بخش خواهد بود.

کد مطلب 5951190

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