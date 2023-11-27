نحوه ثبت درخواست استثنا از شروط تمدید کارت بازرگانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۴ بند ۳ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر بازرگان می‌تواند حداکثر به مدت ۲ سال از یکی از شروط موضوع این دستورالعمل در تمدید کارت بازرگانی مستثنی و مبتنی بر قواعد مندرج در دستورالعمل، در سقف اعتباری ایشان لحاظ گردد.

کاربران می‌توانند پس از ورود به حساب کاربری خود، از مسیر «بخش ثبت و پیگیری مشکل> درخواست جدید> گروه عملیات پایه> شاخه اشکال در احراز صلاحیت> موضوع ثبت استثنائات کارت بازرگانی» نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.

شایان ذکر است در هر بار درخواست تمدید، صرفاً امکان استثنا از یکی از شروط میسر است. همچنین پیش از ثبت درخواست استثنا «می‌بایست سایر شروط دریافت کارت بازرگانی متقاضی تأیید شده باشند.»

مدت زمان بررسی تیکت بین ۵ الی ۷ روز کاری است و نتیجه بررسی از طریق همان تیکت به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

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