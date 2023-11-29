به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ساماندهی کودکان کار و زبالهگردی در شهر تهران با حضور علی صالحی، دادستان تهران و جمعی از مسئولان دستگاههای نظارتی، اجرایی و انتظامی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
علی صالحی، دادستان تهران در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای دقیق سیاستهای دستگاه قضائی در زمینه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، گفت: یکی از معضلات مهم شهر تهران، بحث آسیبهای مربوط به کودکان کار است که متأسفانه امروز شاهد حضور گسترده این کودکان کم سن و سال، در وضعیتی نامناسب، در سطح میادین و خیابانهای پایتخت، جهت انجام مشاغل کاذب هستیم.
صالحی اظهار کرد: اگرچه در این راستا تاکنون اقدامات زیادی صورت گرفته، اما خروجی آن مؤثر نبوده است. از این رو ضرورت دارد دستگاههای متولی، با هم افزایی و عزم جدی نسبت به ساماندهی کودکان کار اقدام کنند.
دادستان تهران ضمن تأکید بر ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مبنی بر پیش بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سوی قانونگذار برای مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی و یا دستگاههای اجرایی مستنکف از انجام وظایف مقرر در این قانون، تصریح کرد: برای رسیدگی به جرایم و تخلفات موضوع این ماده، شعبه ویژهای در دادسرای کارکنان دولت تشکیل میشود.
وی ادامه داد: باندهای سازمان یافته در راستای کسب منفعت، از کودکان کار سوءاستفاده میکنند که این امر باعث شده بسیاری از این کودکان با مشکلات اجتماعی مواجه شوند لذا فراجا و دستگاههای امنیتی باید اعضای شبکههای سازماندهی شده در حوزه سوءاستفاده از کودکان کار را شناسایی و جهت تشکیل پرونده به مرجع قضائی ویژه رسیدگی به کودک آزاری معرفی کنند.
دادستان تهران بیان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، میبایست با همکاری سایر دستگاههای متولی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار اقدام کرده و در صورت شناسایی خانوادههای این افرد، ضرورت دارد فراجا با همکاری بهزیستی، در راستای بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده، با تمهیدات لازم اقدام کند.
صالحی اضافه کرد: فراجا با همکاری بهزیستی و سایر دستگاهها به منظور اجرای طرح جمعآوری کودکان کار و زبالهگرد، در ۱۰ نقطه شهر تهران، مناطق مورد نظر دارای اولویت را انتخاب و نسبت به این امر اقدام کند، ضمن اینکه شهرداری تهران نیز فضای استاندارد و مناسب جهت غربالگری کودکان کار را در اختیار بهزیستی تهران قرار داده تا این افراد بعد از غربالگری، به مراکز نگهداری هدایت شوند.
دادستان تهران با اشاره به موضوع جمعآوری کودکان کار و زبالهگرد به عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی برای آنان، موفقیت این طرح در گروی فراهم کردن زیرساختهای مناسب از سوی متولیان امر دانست و تاکید کرد: با توجه به وضعیت موجود، لازم است سازمان بهزیستی و شهرداری تهران، خودروهای مورد نیاز جهت جمعآوری این کودکان را به تعداد کافی فراهم کرده تا در کمترین زمان ممکن، این معضل برطرف شود.
وی با تأکید بر لزوم تمهید پوشش بیمهای مناسب برای این کودکان اعم از ایرانی یا غیرایرانی، اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به پذیرش و درمان کودکان کار و زبالهگرد آسیب دیده در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی اقدام کرده و موارد مشکوک به آزار و اذیت را نیز به سازمان بهزیستی و دادستانی تهران گزارش کند.
صالحی همچنین، گفت: اداره کل پزشکی قانونی تهران موظف است نسبت به انجام آزمایش و معاینات پزشکی کودکان کار و زبالهگرد معرفی شده از سوی بهزیستی، اقدام کرده و همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میبایست با افراد معرفی شده از سوی بهزیستی جهت دریافت بستههای حمایتی و ارائه آموزش مهارتی از طریق سازمان فنی و حرفهای، همکاری لازم را انجام دهد.
دادستان تهران در ادامه تصریح کرد: رسانه ملی میبایست جهت افزایش سطح اطلاعات جامعه در حوزه کودکان کار، برنامههای منظم تولید و پخش کرده و همچنین با سایر دستگاههای متولی جهت تولید آثار و برنامههای آموزشی، فرهنگی و علمی همکاری کند.
وی تأکید کرد: دستگاههای حمایتی مکلف هستند نسبت به ارائه کمکهای مالی و تحت پوشش قرار دادن خانوادههای دارای کودکان کار و زباله گرد، اقدام کند که در این راستا لازم است از ظرفیت خیرین نیز استفاده شود.
دادستان تهران در پایان خاطرنشان کرد: به منظور ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش و اقدامات دستگاههای متولی در حوزه کودکان کار، لازم است جلسات کارگروههای فرعی، به طور منظم، هفتهای یک بار و جلسه کارگروه اصلی نیز به صورت ماهانه برگزار شود.
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