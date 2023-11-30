به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنجشنبه در آیینی و با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی ۸ کیلومتر روکش آسفالت در هلیلان به بهره برداری رسید.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام در حاشیه افتتاح این پروژهها گفت: پروژه روکش آسفالت محور کهره به طول هشت کیلومتر امروز افتتاح شد.
سید زاهدین چشمه خاور افزود: برای اجرای این پروژهها اعتباری افزون بر ۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.
وی با اشاره به پروژههای راه روستایی در سطح استان یادآور شد: در مجموع عملیات اجرایی ۵۵ کیلومتر راه روستایی در مناطق مختلف این استان در دست اقدام است.
به گفته وی اعتباری افزون بر یک هزار و۷۸۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژههای راه روستایی استان هزینه میشود.
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