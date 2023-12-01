  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۱

امیرعبداللهیان:

حملات به غزه را فوراً متوقف کنید/ راه حلی جز استمرار آتش‌بس نیست

حملات به غزه را فوراً متوقف کنید/ راه حلی جز استمرار آتش‌بس نیست

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تا دیر نشده حملات به غزه را فوراً متوقف کنید، گفت: وجود ناو جنگی تمام کننده نیست، وجود «اراده فلسطینی» تمام کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راه حلی جز استمرار آتش‌بس و ارسال گسترده کمک‌های انسانی در غزه و توافق بر سر تبادل اسرای طرفین وجود ندارد. اسرا با جنگ آزاد نمی‌شوند بلکه در بمباران‌ها کشته می‌شوند.

وی ادامه داد: استمرار جنگ واشنگتن و تل‌آویو یعنی نسل‌کشی جدید در غزه و کرانه باختری. گویا آنان به تبعات سخت بازگشت به جنگ فکر نمی‌کنند.

وزیر امور خارجه گفت: وجود ناو جنگی تمام کننده نیست وجود «اراده فلسطینی» تمام کننده است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: تا دیر نشده حملات به غزه را فوراً متوقف کنید.

کد مطلب 5954645
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها