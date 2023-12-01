به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: راه حلی جز استمرار آتش‌بس و ارسال گسترده کمک‌های انسانی در غزه و توافق بر سر تبادل اسرای طرفین وجود ندارد. اسرا با جنگ آزاد نمی‌شوند بلکه در بمباران‌ها کشته می‌شوند.

وی ادامه داد: استمرار جنگ واشنگتن و تل‌آویو یعنی نسل‌کشی جدید در غزه و کرانه باختری. گویا آنان به تبعات سخت بازگشت به جنگ فکر نمی‌کنند.

وزیر امور خارجه گفت: وجود ناو جنگی تمام کننده نیست وجود «اراده فلسطینی» تمام کننده است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: تا دیر نشده حملات به غزه را فوراً متوقف کنید.