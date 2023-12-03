ساماندهی مهمترین شریان ارتباطی شهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، جهت ایمن سازی و پیشگیری از مخاطراتی که به دلیل خرابی آسفالت در ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به خصوص حدفاصل ابتدای پارک آبشار تا پل ایده‌لی مشاهده می‌شد، عملیات ساماندهی این مسیر به طول ۳.۵ کیلومتر با هزینه اولیه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

اجرای عملیات این پروژه شامل زیرسازی با دستگاه WR که برای اولین بار در تبریز به کاربرده می‌شود، برداشت لایه‌های زیرین تا تأمین خط پروژه مورد نیاز، تثبیت بستر به همراه اضافه کردن سیمان، اجرای یک لایه اساس به ضخامت ۱۵ سانتی متر، اجرای یک لایه ژئوگرید در طول ۲۳۰۰ متر برای تحکیم بستر و تقویت بستر خواهد بود. یک کیلومتر از تراش آسفالت باقیمانده، ۱۵۰۰ متر تثبیت نصف باند در دولایه انجام شده است.

پس از اجرای عملیات زیرسازی، اصلاح و روسازی لایه دوم ، بلافاصله عملیات آسفالت ریزی اساسی انجام خواهد گرفت.