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۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۹:۳۵

پنجره مهر؛

ساماندهی مهمترین شریان ارتباطی شهر تبریز

ساماندهی مهمترین شریان ارتباطی شهر تبریز

تبریز- اتوبان پاسداران تبریز به عنوان مهمترین شریان ارتباطی این شهر درحال ساماندهی و بهسازی است.

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به گزارش خبرنگار مهر، جهت ایمن سازی و پیشگیری از مخاطراتی که به دلیل خرابی آسفالت در ضلع جنوبی اتوبان پاسداران به خصوص حدفاصل ابتدای پارک آبشار تا پل ایده‌لی مشاهده می‌شد، عملیات ساماندهی این مسیر به طول ۳.۵ کیلومتر با هزینه اولیه به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

اجرای عملیات این پروژه شامل زیرسازی با دستگاه WR که برای اولین بار در تبریز به کاربرده می‌شود، برداشت لایه‌های زیرین تا تأمین خط پروژه مورد نیاز، تثبیت بستر به همراه اضافه کردن سیمان، اجرای یک لایه اساس به ضخامت ۱۵ سانتی متر، اجرای یک لایه ژئوگرید در طول ۲۳۰۰ متر برای تحکیم بستر و تقویت بستر خواهد بود. یک کیلومتر از تراش آسفالت باقیمانده، ۱۵۰۰ متر تثبیت نصف باند در دولایه انجام شده است.

پس از اجرای عملیات زیرسازی، اصلاح و روسازی لایه دوم ، بلافاصله عملیات آسفالت ریزی اساسی انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 5955981

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    نظرات

    • AE ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      10 1
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      از اینکه نسبت به اصلاح واسفالت خیابان‌های شهرمان اقدام اساسی صورت میگرد از شهرداری محترم تشکر می‌شود ضمنا برای یاد آوری لطفی شود و به اصلاح بلوار ملکی تا یاغچیان
    • امیر IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
      8 0
      پاسخ
      عالی زیبا میشه
    • فرزند ایران IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 6
      پاسخ
      به این میگن یک کار اساسی زمینه زیرسازی آسفالت ...علی تبارکه الله کاشکی همه مسئولان دست بکار بشوند و بخاطر آبادی وطن عزیزمان ایران شکوفایی و رفاه به ارمغان بیاورند .
    • ج ع IR ۰۴:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      با این روش بازم مثل قبل میشه وبازم نشست میکنه اصولی کارنمیشه وتا برطرف کردن نواقص وعیب یابی وبرطرف کردنش همین آش وهمین کاسه .اولا دلیل نشست اتوبان پاسداران مخصوصا این قسمت اراتوبان زیرساخت نادرست وآبی که برای مصارف درختان ومن وهمینطورباران وبرف میادازیراتوبان ردمیشه وباعًث نشست اتوبان میشه
    • ج ع IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      میشه بازدن کانال عمیق ازطرف کوه وجمع آوری آبی که به زیراتوبان میره جلوگیری کرد وازاین آب هم میشه برامصارف آبیاری درختان استفاده کرد دوم قسمت‌های که نشست میکنن میتونن با بتن ریزی والماتوربندی محکم بشه ودیگه نشست نمیکنه نه اینکه سیمان خشک روبا خاک غلتک کنی روزمین وبه هیچ دردی نمیخوره با همه اون پولها
    • IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      تا حالا چندین چند بار نسبت به اصلاح اتوبان پاسداران هزینه های گزافی انجام شده و وضعیت فعلی هم تعریفی نداره و پستی و ناهمواری زیادی تو جاده هست.
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      ازروزافتتاح این اتوبان دائم آنجا ایراد داره .چه عجب پیمانکار اولیه را دادگاهب وجریمه نمیکنید یا از خودتانه .
    • کاسب AE ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      4 0
      پاسخ
      تبریز به شهر ارواح تبدیل شده اون از وضعیت افتضاح روشنایی خیابان‌های اصلی شهر اون از وضعیت خروجی ها در کسایی آبروی شهر را برده خروجی از سمت کسایی به طرف اهر و تقاطعع امام علی
    • IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حدودا هر پنچ سال یکبار زیر سازی میکنند و هزینه و راهبندان چون از اول چون رو خاک سست ساخته شده منبع درآمدی شده برا پیمانکاران
    • ناشناس IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      1 0
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      وضعیت شهر تبریز از هر لحاظ بد جوری بهم ریخته و به یه مدیر دلسوز نیاز داره تا این وضعیت اسفناک را که به شهر حاکم است بهبوده ببخشه.
    • س IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۴
      1 0
      پاسخ
      دستتون درد نکنه من هر روز مسیرم هست می بینم که دارن یه کار اساسی میکنن اما شماروبخدا سریع . واقعا کلافه شدیم از ترافیک
    • IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ازشهرداری تشکر میکنیم اززحماتش .لطفا به آسفالت جلوی گمرک هم رسیدگی شود

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