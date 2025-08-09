  1. استانها
اجرای ۱۰۰ هزار مترمربع آسفالت‌ معابر در خارگ

خارگ- مدیر عملیات عمومی خارگ از آغاز پروژه بزرگ آسفالت‌ریزی در این جزیره به میزان ۱۰۰ هزار مترمربع خبر داد.

محمدرضا دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات آسفالت از مسیر سه‌راه تعمیرات تا پل پتروشیمی و همچنین اصلاح میدان سه‌راهی منتهی به شرکت نفت فلات قاره در دستور کار قرار گرفته است.

وی افرود: در این طرح حدود یکصد هزار مترمربع آسفالت‌ریزی انجام خواهد شد که با هدف بهبود زیرساخت‌های ترافیکی، افزایش ایمنی عبور و مرور و ارتقای کیفیت معابر صورت می‌گیرد.

مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: این پروژه با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در بازه زمانی تعیین‌شده به بهره‌برداری خواهد رسید.

