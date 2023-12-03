تولد یک سوم موالید کرمانشاه در بیمارستان حضرت معصومه(س)

میثم حجتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه‌های نوسازی در بیمارستان‌های زیر نظر تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، اظهار کرد: در بیمارستان حضرت معصومه (س) و بیمارستان شهدا نوسازی و تجهیزات زیرساختی خوبی لحاظ شده که سبب شده که ارائه خدمت بهتر انجام گیرد و جزو بهترین استان‌ها به از نظر کیفیت قرار باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در ایام کرونا با بحران کمبود اکسیژن مواجه بودیم مجبور بودیم اکسیژن را به صورت کپسولی تهیه کنیم اما اکنون در هر ۲ بیمارستان زیر نظر تأمین اجتماعی در استان کرمانشاه ۲ دستگاه اکسیژن ساز و ۲ دستگاه اکسیژن ساز پشتیبان دیگر نیز برای آنها وجود دارد که با این امر حتی اگر در شرایط بحرانی قرار گیریم توان تأمین کامل و بدون وقفه را خواهیم داشت.

مدیر درمان تأمین اجتماعی همچنین تصریح کرد: در بحث هتلینگ که به عنوان یکی از شاخص‌های مهم حوزه بستری است هم پای بیمارستان‌های بخش خصوصی بوده و نسبت اقامت بیماران توجه لازم لحاظ شده است.

حجتی پور در ادامه به تجهیز بخش ویژه نوزادان بیمارستان حضرت معصومه (س) تاکید و عنوان کرد: ان. ای. سی. یو این بیمارستان که بیش از این وضعیت خوبی نداشت از نو راه اندازی شد و دستگاه‌هایی که در این بخش به کار برده شده از کیفیت بالایی برخوردار است و هم اکنون با ۱۳ تخت به این بخش اضافه شده است.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به بخش زایمان، خاطر نشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در راستای منویات مقام معظم رهبری انجام شده راه اندازی بخش ال. دی. آر بیمارستان حضرت معصومه (س) بود که به دلیل قدیمی بودن بخش زایمان نیاز به تجهیز و راه اندازی بخش ال. دی. آر به عنوان بخش مجزا در امر زایمان در این بیمارستان داشتیم.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: هم اکنون با راه اندازی بخش ال دی آر بیمارستان حضرت معصومه (س) هشت اتاق راه اندازی شده است که به دلیل کیفت بالای آن به جرأت می‌توان گفت مشابه این بخش در کشور به ندرت یافت می‌شود که بر اساس این توانایی در استان علاوه بر همشهریان ارائه خدمات به سایر استان‌های همجوار را نیز خواهیم داشت.

حجتی پور راه اندازی بخش ال. دی. آر بیمارستان حضرت معصومه (س) را کار ماندگاری در استان کرمانشاه دانست و عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار با اینکه رشد جمعیتی در استان کرمانشاه منفی ۶ درصد و در شهر کرمانشاه منفی چهار درصد است اما زایمان در بیمارستان حضرت معصومه (س) مثبت ۶ است.

وی در پایان با تاکید بر جذب بالای بیمارستان حضرت معصومه در امر زایمان، گفت: با وجود اینکه در سایر بیمارستان‌های استان کرمانشاه نیز زایمان انجام می‌گیرد اما یک سوم موالید استان کرمانشاه در بیمارستان حضرت معصومه (س) انجام می‌گیرد که بر همین اساس این بیمارستان در وضعیت بسیار خوبی در حوزه باروری، زایمان و حتی مراقبت از کودکان هستیم.