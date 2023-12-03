مجتبی اقوامی پناه در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در زمینه زیرساختهای وزنه برداری در استان سمنان دچار مشکلاتی هستیم که نیازمند تقویت است، تاکید کرد: استعدادهای ویژهای در زمینه وزنهبرداری در سراسر استان وجود دارد.
وی با بیان اینکه تقویت زیرساختهای ورزش وزنه برداری به خصوص در شهرستان سمنان رشد خوبی داشته است، تاکید کرد: ایجاد خانه وزنه برداری یکی از اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
رئیس هیأت وزنه برداری استان سمنان با بیان اینکه استعدادیابی دیگر موضوعی است که در خصوص وزنه برداری باید مد نظر قرار گیرد، گفت: برنامه خوبی در این زمینه تدوین شده که یکی از بخشهای آن همکاری و تفاهم نامه استعدادیابی با آموزش و پرورش است.
اقوامی پناه با بیان اینکه معرفی وزنه برداری در مدارس استان سمنان از جمله بخشهایی است که میتواند در این زمینه محقق شود، افزود: هدایت استعدادهای ورزش وزنه برداری میتواند ما را در راه رسیدن به مدال، کمک کند.
وی با بیان اینکه در زمینه بانوان نیز ظرفیتهای خوبی در وزنه برداری استان سمنان وجود دارد، گفت: کشف و پرورش استعدادهای بانوان نیز نیازمند برنامه استعدادیابی است که امیدواریم بتوانیم این موضوع را نیز محقق کنیم.
به گزارش مهر، مجتبی اقوامی پناه روز گذشته در مجمع هیأت وزنه برداری استان سمنان به عنوان رئیس هیأت وزنه برداری استان سمنان معرفی شد.
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